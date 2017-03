Horóscopo correspondiente al lunes 20 de marzo de 2017

ARIES

Aprende algo que le costaba mucho. Su alegría generará buen humor y tranquilidad a quienes lo rodean. Satisfacción y plenitud en el plano laboral.



TAURO

Trate de no generar confusiones en el plano afectivo. Pensar en el otro es fundamental en una relación de pareja. Lo buscan para algo que usted sabe hacer.



GEMINIS

Instante decisivo en el plano familiar. No exagere las reacciones frente a realidad que se presenta. La paciencia es una virtud para no perder. Cuide la dieta.



CANCER

Lo importante de la fecha sería recomponer algo perdido entre usted y su pareja. Las oportunidades a veces son únicas. No postergue llamados de importancia.



LEO

Tomar en cuenta las cosas que decimos, no por lo que significan para uno mismo sino también por lo que le genere al otro. Prudencia en reuniones o diálogos laborales.



VIRGO

Una especial dedicatoria le será entregada. Los símbolos en las cosas hablan más de lo imaginado. Una sombra en el camino, evite discutir.



LIBRA

Su osadía puede disgustar a quien lo rodea. Haga si es más fuerte que usted pero respete a quien tiene al lado. Los problemas familiares ceden.



ESCORPIO

Lo interesante sería rehacer un diálogo que había quedado trunco con persona de su entorno. A veces postergar las cosas hace que se compliquen.



SAGITARIO

Una sensación de cansancio que viene de arrastre lo obligará a distenderse. Comprender el valor de las cosas simples de la vida hace que se viva mejor.



CAPRICORNIO

Un estado de tristeza que deberá corregir gracias a su capacidad racional. La razón es importante tenerla frente a esa situación de choque en el plano laboral. Espere.



ACUARIO

Sentirá realmente esa ansiada sensación de libertad. Llega alguien a su vida con las mismas intenciones que usted. Prolija definición en contratos o firmas.



PISCIS

Una impresión muy personal frente a situación familiar. No aleje de usted a personas que forman parte de su estima. Consideración que le da tranquilidad en sus actividades.