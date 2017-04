Horóscopo correspondiente al lunes 3 de abri de 2017

ARIES

Esperanza renovada frente a situación que en otro momento no podía resolver. Los encuentros del día serán postergados por inconvenientes a última hora, sea paciente.



TAURO

Acontecimientos y situaciones para resolver con nuevas posibilidades de encausar sus rumbos e intereses con mucha nitidez. La claridad de sus pensamientos le trae hoy la respuesta que está esperando.



GEMINIS

Pulcritud y buen modo es lo que le llamará la atención de persona que conocerá. Habría posibilidades de concretar algo que usted está esperando. No actúe desde el miedo sino desde la imaginación y la libertad.



CANCER

La forma de interpretar las cosas a veces no es la más conveniente para el resultado final. Manéjese prudentemente en las reuniones que tenga durante la fecha. Recelo.



LEO

Debilidad y entrega ante persona que siempre le produce las mismas sensaciones. No busque encontrar ciertas explicaciones que la razón no puede darle, vea desde el alma.



VIRGO

Alguna sensación de vacío puede tener ante la falta circunstancial de alguien. Preste atención al manejo de los papeles y trate de no dejar trámites postergados. Llamado desde la conciencia.



LIBRA

Entender que ciertas cosas no están en el momento preciso de ser concretadas es comprender otras. La sabiduría parte en principio con el don de la paciencia. Alegría grande que la recibirá como premio Divino.



ESCORPIO

Amplitud en un mensaje que recibe y que sólo si está predispuesto a notarlo se dará cuenta. La magnitud de lo que causamos en el otro muchas veces escapa a lo que suponemos.



SAGITARIO

La mayor expectativa en el plano afectivo que usted tiene puede llegar, trate de no precipitarse y ver más allá de lo que quiere ver. Una llamada importante lo pondrá de buen humor.



CAPRICORNIO

Las dudas que tenga trate de aclararlas con la persona en cuestión y no se guíe por versiones. El buen ánimo suyo lo predispone hoy para cerrar acuerdos. El amor lo acompaña.



ACUARIO

Día que promete en el plano laboral. Recibe propuestas que lo tentarán pero deberá elegir. Nace una expectativa en el área afectiva que va más allá de lo que usted imagina.



PISCIS

Ajustadas cuentas para satisfacer proyecto que tiene en mente. Trate de considerar la posibilidad de compartir la idea con alguien más. Un nuevo amor golpeará la puerta, esté atento.