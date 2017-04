Horóscopo correspondiente al lunes 3 de abril de 2017

ARIES

Sus pasos están en buen camino en el plano económico. Resurge de un período difícil. No pierda las posibilidades que se le van a presentar. Una señal más que clara le dará alguien cercano.



TAURO

Logra hacer respetar su nombre y su prestigio en su trabajo. Demuestra su capacidad y su buen modo. Llega una propuesta del exterior que debería considerar. Posibilidad.



GÉMINIS

Recibe una orientación positiva y acertada que refiere a sus actividades. Estaría a punto de concretar algo que espera desde hace tiempo. Una llamada lo previene de cometer un error.



CÁNCER

Aprende de una situación confusa a hacer respetar su opinión. Llega a usted alguien nuevo que lo ayudará a ver ciertas cosas en forma diferente y más simple. Apertura.



LEO

Observará ciertas actitudes no muy buenas en personas de su entorno laboral. Mantenga un perfil bajo y sepa restar importancia a las banalidades. Surge espontáneamente una propuesta que lo atraerá.



VIRGO

Trate de realizar firmas o gestiones importantes en esta fecha. Las cosas están fáciles y justas para usted hoy. Acercamiento que esperaba, no rechace invitación.



LIBRA

Logra que le acepten una propuesta. Los contratos o las cosas que esté por firmar debería revisarlas con alguien idóneo. Recibe un llamado que no esperaba. Emoción.



ESCORPIO

Estrecha su mano con alguien que desde hace tiempo estaba alejado. Las diferencias a veces nos perjudican. Trate de realizar los trámites que debe antes de finalizar esta semana.



SAGITARIO

Localiza a alguien que podría ayudarlo en un tema laboral que no puede resolver solo. La expectativa de lograr un buen acuerdo con respecto a sus ingresos todavía no podrán cumplirse.



CAPRICORNIO

Esperanza recobrada para alguien de su entorno familiar. Busque entre los suyos a alguien que quiera hacer un negocio y tengas ganas de aceptar el desafío. Posibilidad.



ACUARIO

Reserve una opinión que a tiempo estaría de darla más adelante. A veces en el trabajo surgen cosas que no son muy positivas. Día complicado pero para seguir de buen humor.



PISCIS

Intención positiva de alguien de su entorno afectivo. Lo ayudan a encontrar una solución esperada en el plano económico. No se apresure a tomar una decisión que afecta sus sentimientos.