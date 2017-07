Horóscopo correspondiente al lunes 3 de julio de 2017

ARIES

Jornada para tratar de disolver ciertas sensaciones de resquemor con familiares. Sería importante poder aportar opiniones que ayuden a la mejoría en los vínculos.



TAURO

Las nuevas oportunidades vendrán de la mano del amor. Día como para obtener lo que desea más allá de lo material. Oportunidad y liberación. La familia está fortalecida en este día que conciliará.



GÉMINIS

Amplitud en el pensamiento en esta jornada en la que los conflictos con parientes podrían llegar a su fin. No enerve en la actitud, predispóngase a establecer su mejor luz en los diálogos.



CÁNCER

Simpatía y contactos en este día interesante que traería nuevas alegrías y oportunidades en el plano de los afectos. Corrige un problema que lo preocupa en el ámbito laboral.



LEO

Búsqueda importante que surge de conversación promisoria en el área laboral. Sus intereses financieros podrían tener un giro, no deje pasar las oportunidades. Intuición.



VIRGO

Habría una posibilidad de diálogo en el trabajo que compete a sus ingresos. Aproveche la ayuda de allegados. Su actitud honesta y respetuosa es valorada.



LIBRA

Trate de no manifestar sus inquietudes con ansiedad. Es importante saberse tranquilo y demostrarlo. Algo le hará cambiar de idea en su proceder con su pareja.



ESCORPIO

Sus ambiciones económicas deberán tener una revisión. Darle tiempo al tiempo es importante en varios sentidos. La relación con la pareja podría atemperarse y enriquecerse a través del diálogo.



SAGITARIO

Los planes laborales tienen cierto toque de desorden, siéntese a organizarlo en su pensamiento de manera concreta para luego plantearlo. Practicidad.



CAPRICORNIO

En algún rincón de su ser las alternativas sentimentales tienen cierta reminiscencia del pasado. Llegaría alguien a su vida que le daría cierta tranquilidad emocional.



ACUARIO

Es momento de sentarse a discutir desde la inteligencia y la conciliación los asuntos con su pareja. No se deje llevar por los pensamientos negativos y con contenido de fantasía que es sólo creación de su debilidad.



PISCIS

La capacidad profesional suya se verá claramente reflejada en su comportamiento laboral. Soluciona importante problema en su vida personal. Lo alientan a confiar más en usted.