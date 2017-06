Horóscopo correspondiente al lunes 5 de junio de 2017

ARIES

Sentirá que lo agobian los suyos con los requerimientos diarios. Trate de hacer lo que puede y no lo que los demás quieren.



TAURO

Sin inconvenientes las entrevistas laborales. Estaría a punto de concretarse un sueño que tiene desde hace tiempo en el área de sus actividades. No malinterprete una insinuación que alguien que conoce le haga.



GEMINIS

Debería aprender a no manejar las cosas impulsivamente. Comprendamos que los demás pueden equivocarse y que eso no habla de malas intenciones siempre.



CANCER

Su buena predisposición frente a situación que surge en su lugar de trabajo lo hará manejarse sin temores. Día de iluminación cerebral que le hará solucionar varios problemas.



LEO

Demuestra su sensibilidad frente a un hecho emocional que surge. Las cosas a veces nos disparan sentimientos que no deberíamos negar. Llega alguien a su vida. Recuerde que todo comienzo puede traer algo importante a nuestra vida.



VIRGO

No inicie la jornada con sentimiento de culpa por cosas internas que le ocurren. Sepamos que no siempre podemos manejar las cosas de nuestra vida privada como queremos o quieren los demás.



LIBRA

Obtiene un reconocimiento por su capacidad laboral. No siempre las cuestiones del corazón son correspondidas como esperamos. El objetivo debería ser encontrar ser feliz.



ESCORPIO

Cierto aire de soledad que lo lleva a animarse a buscar amistad. Se plasma en su mente la necesidad nueva de buscar hacer cosas por usted. No debería postergar las decisiones que toma cuando se trata de proyectos propios.



SAGITARIO

Por razones emocionales se sentiría algo confundido. Un complicado diálogo cerrado y sin grandes opciones podría darse si hace oídos a una sugerencia poco agradable que le hacen. La altura se la demuestra a veces con silencio.



CAPRICORNIO

Sin novedades esperadas por hoy en lo familiar. Posibilidad de rehacer un vínculo amistoso que se había disuelto por malentendidos. La especial relación que tiene con alguien que trabaja con usted lo ayudará a resolver un problema.



ACUARIO

Alguien le avisa sobre algo que debe tener en cuenta. Logra una reunión con persona que tiene poder en su lugar de trabajo. No tema plantear sus cosas con la naturalidad que lo caracteriza. Un acercamiento especial con quien mantuvo cierta relación en su pasado.



PISCIS

Reconocimiento en la pareja. Afinidad. La continuidad de una relación afectivo-laboral lo llevará a tomar una decisión en su vida. El punto es ser verdadero y estar seguros de lo que queremos. Lo invitan a reunión importante.