Horóscopo correspondiente al martes 1 de agosto de 2017

ARIES

Si pudiera dejar pasar conversación con persona de entorno sería mejor. Tómese un tiempo para responder. Sepa que lo están esperando, pero que eso no le genere nervios.



TAURO

En el trabajo surge conflicto que no le compete, no se involucre. Las expectativas suyas con respecto a la pareja no están equivocadas. Hágaselo conocer a quien usted sabe.



GEMINIS

Debería solicitar esa entrevista que tanto ansía tener. Los programas han cambiado en su ámbito. Tiene posibilidades. El amor le dará una muy agradable sorpresa.



CANCER

La realidad apunta hacia otra dirección de la que apuntaba. No se sorprenda si le vuelven a proponer trabajo de donde ya no está. Su misma gente conocida lo favorecerá.



LEO

Las circunstancias en lo laboral lo llevan a demostrar quién es. Siempre deberá rendir cuentas en el ámbito donde usted se maneja. Siéntese a pensar y saque su conclusión.



VIRGO

Esperanza renovada en el rubro actividades. Vienen con propuesta del exterior. Atienda seriamente un llamado que parece sin importancia pero que usted le deberá dar.



LIBRA

Jornada con sonrisas por alentador comentario que viene de alguien importante. Los suyos tienen expectativas porque creen en usted. No imagine que su amor lo traiciona.



ESCORPIO

Si le proponen viaje, no diga que no. Podrá arreglar sus tiempos. Delegue que no lo defraudarán. El amor y la familia lo ayudan a resolver con éxito un problema.



SAGITARIO

Sabe muy bien que está a punto de lograr algo que espera. Los asuntos del corazón le disparan alternativas que no le resultarán fáciles. Vea los intereses de ambas partes.



CAPRICORNIO

Vía fácil para resolver inconveniente suscitado en el trabajo a último momento. La buena predisposición de su pareja lo acompaña en emprendimiento. Final de controversia.



ACUARIO

Entredicho en operativo acordado con respecto a firmas. Nada de lo que supone de su relación sentimental se verá perjudicado. La confianza ganada tiene su recompensa.



PISCIS

Espontaneidad acompañada de ingenio le genera una buena jornada. Los que deberían traerle cosas firmadas finalmente vendrán. No desespere por sus ingresos, mire a su alrededor.