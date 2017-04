Horóscopo correspondiente al martes 11 de abril de 2016

ARIES

Día de reuniones en el que la fuerza de Marte se hará sentir a favor suyo. Tenga en cuenta favorecer a un amigo que le pide ayuda. La tranquilidad y la compenetración en el amor.



TAURO

Se encuentra con alguien de su entorno laboral fuera de su trabajo. Surge afecto. Buen día para comienzos. Hay un familiar que requerirá un favor suyo, trate de considerarlo.



GÉMINIS

Particular decisión tomarán en su trabajo, preste atención a los cambios que se van a generar. Una historia de amor se recupera a partir de encuentro provocado por usted.



CÁNCER

Depositan en usted una confianza especial. Su capacidad de comprensión lo ayudará a comprender una situación desagradable que ocurrirá en el plano afectivo. Solución.



LEO

Consigue una entrevista importante en el plano laboral que lo ayudará a formular un pedido que desea hacer. Éxito rápido y a la vista. Un recuerdo lo pone melancólico.



VIRGO

Capitaliza un objetivo y lo logra. Sus intenciones son bien claras en el plano afectivo, será bien correspondido. Trate de buscar un momento en el día para relajar su mente.



LIBRA

Una inquietud lo llevará a golpear puertas difíciles de ser abiertas. Logrará más de lo que imagina. Acepte invitación que le formulan y no trate de evitar la posibilidad de lucir sus encantos.



ESCORPIO

Alternará la jornada con subas y bajas en el plano afectivo. Tensión que se disipará si habla a tiempo. Recibe una oferta más que interesante en el plano económico.



SAGITARIO

Supera un inconveniente en el área de sus actividades. Lo cotidiano se manejará con algunos cambios que favorecerán su espíritu inquieto. Invitación que lo entusiasmará.



CAPRICORNIO

Una dedicación que le llevará gran parte del día será la de solucionar un problema que tendrá con papeles. Su expectativa en el plano sentimental arribará donde usted espera.



ACUARIO

Bloquea una situación molesta en su lugar de trabajo. Abre paso a una nueva posibilidad gracias a un contacto importante. No distraiga su atención de quien está esperándolo.



PISCIS

Capacidad de resolución frente a situación de desorden en su hogar. Los ánimos estarían un poco alterados pero con un poco de buen humor mejoraría todo. Sorpresa.