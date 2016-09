Horóscopo correspondiente al martes 6 de septiembre de 2016

ARIES

Logra detener un problema en su lugar de trabajo. Las cosas estarán movilizadas y un poco complicadas. Trate de hacer lo que puede sin permitir que los nervios actúen por sí solos.



TAURO

La opción aparece desde un negocio que le presentan y que podría ser positivo para sus finanzas. De todas maneras consulte persona idónea. La pareja mejora, trate de mantener su postura comprensiva.



GÉMINIS

Expectativa positiva en su lugar de trabajo, las cosas mejoran. Un estado anímico positivo lo ayudará a lograr mantener un diálogo honesto con alguien que está esperando algo de usted.



CÁNCER

Descubre que hay una posibilidad más para reconciliarse con su pareja. No mantenga una postura de enojo cuando en realidad siente lo contrario. Logra concluir un compromiso laboral que lo molestaba.



LEO

Su postura con respecto a esa relación afectiva mejora, es positivo para usted poder replantearse lo vivido. Una posible reunión laboral que lo ayudaría a crecer.



VIRGO

Inicie una actividad que pueda darle alivio a las tensiones diarias. Su capacidad racional le dará la prueba comprobada de algo que imaginaba. Iluminación e imaginación.



LIBRA

Trate de no perder el buen ánimo por imaginar cosas que seguramente quedarán en su imaginación. Debemos aprender a no arrebatarnos. Su espacio afectivo le dará la alegría del día.



ESCORPIO

No se desorganice en esta jornada en la que el tiempo no le sobra. Trate de realizar los trámites atrasados que debe hacer. Una especial invitación lo ayudará a distenderse.



SAGITARIO

Buena jornada para hacer contactos. Trate de golpear las puertas que quiere golpear y no sabe cómo. Sepamos que la solución de las cosas las tenemos habitualmente en nuestras manos.



CAPRICORNIO

No postergue ese encuentro que planeó tener. Su capacidad afectiva se pondrá a prueba y deberá llegar a una conclusión necesaria. Llamado que lo ayudará.



ACUARIO

Lucha interna por una decisión en el plano laboral que debe tomar. Sus cosas mejorarán

en el plano afectivo, trate de aceptar las cosas que su pareja le reclama y ceda.



PISCIS

Conquista importante en el plano de sus actividades. Será valorado como nunca, aproveche las buenas circunstancias. Su relación afectiva podría ser mejor si se permite compenetrarse con el otro.