Horóscopo correspondiente al martes 8 de agosto de 2017

ARIES

Naturalidad y verdad en diálogo que mantendrá con persona influyente de su lugar de trabajo. No argumente cosas que luego lo complicarían en el plano afectivo. Liberación.



TAURO

Trate de minimizar una situación desagradable que surge en su lugar de trabajo. No se arriesgue a decir algo que luego puede jugar en su contra. Sensación de protección por una llamada que recibe.



GEMINIS

Comienza una etapa de resurgimiento interno. Las cosas que antes le parecían imposibles pensar hoy las considera. Crecimiento. Cesaría una angustia que tiene en el plano afectivo.



CANCER

Sería escueta la explicación que le darían con respecto a un reclamo que usted haya hecho en el plano laboral. No insista por el momento. Una situación agradable se le dará Familiarmente.



LEO

Surge un inconveniente que soluciona durante el día en su lugar de trabajo. Su fascinación por alguien que conoce lo llevará a tomar una decisión en el plano afectivo.



VIRGO

Un comienzo interesante en el plano afectivo. No se sumerja en pensamientos del pasado, aprenda a vivir a partir del hoy. Surge espontáneamente una reunión importante de trabajo.



LIBRA

Recupera la confianza que había perdido con respecto a cuestiones personales. Recupera su autoestima y perdona sus propios errores. Una sugestiva invitación lo hará pensar.



ESCORPIO

Su capacidad intuitiva a flor de piel. No especule con excusas para no concurrir a ese encuentro amoroso. Un estado anímico positivo para hacer un planteo en su lugar de trabajo.



SAGITARIO

Fértil diálogo con personas de su lugar de trabajo. Acuerdos y proyectos en común. Una especial dedicación le harán y se sentirá conmovido. Llega invitación que no debería pasar por alto.



CAPRICORNIO

Se sentirá obligado a aceptar una propuesta que le hacen en el plano laboral. Considere que muchas veces una puerta abre a la otra. Un nuevo amor puede llegar a su vida.



ACUARIO

Trate de serenar sus nervios y su ansiedad. Hay cosas que a veces llevan más del tiempo estimado para que sucedan. Un estado anímico que debería concientizar para mejorarlo.



PISCIS

Supera inconveniente en el plano laboral. Hay una inquietud que lo mantiene en ascuas. Plantee lo que le pasa, será comprendido. Una llamada de alguien que lo aprecia lo alegrará.