Horóscopo correspondiente al miércoles 12 de julio de 2017

ARIES

Se recupera una relación que se creía perdida. No altere su habitual ritmo de trabajo, hay cuestiones pendientes que pueden traer complicaciones con personas de importancia.



TAURO

Es el momento de volver a intentar una relación. La altura ideal para lograr ese cambio laboral que desea puede darse. Posibilidad que se ofrece, no dude en aceptarla.



GÉMINIS

Sección del día para realizar trámites importantes. No de opiniones antes de tiempo en tema áspero. A veces la soledad es buena consejera, escuche su voz interna ante esa cuestión afectiva.



CÁNCER

Sin nervios se enfrenta una situación en la familia que se ve la solución. Mientras que se analiza propuesta surge otra con mejor perfil, no se arrebate y contemple las posibilidades.



LEO

Novedad que satisface. La buena presión ejercida favorece resultado. El corazón dictará sentencia luego de prudencial tiempo de espera. Se conecta con su parte más débil.



VIRGO

La apretura laboral de hoy sería provechosa, a lucirse. Llamado que se genera a partir de un ofrecimiento firme de alguien que lo aprecia mucho. Día de buenas emociones.



LIBRA

Los nervios entorpecen situación familiar que de estar calmos se evitaría. No se desaliente por entredichos en el campo laboral, es pasajero y depende de circunstancias que pronto desaparecen.



ESCORPIO

Satisfacción que llega por logros familiares. Respiro económico con el que no debe permitirse despilfarros. Está la posibilidad de concretar un viaje. Trate de reconocer la verdad de lo que siente.



SAGITARIO

La expectativa de su trabajo no es la que espera, los resultados están a la vista. Debe esperar. Una vez que estamos seguros de lo que sentimos debemos jugarnos por él.



CAPRICORNIO

Alguien de su entorno le hará un favor en el área laboral. Verá el día comprometido en sus horas por trámites que debe hacer y que tardarán más de lo que imagina.



ACUARIO

Amplitud en el campo social del que sacará contactos nuevos muy útiles para su futuro. Trate de tomar aire antes de entorpecer su relación afectiva con reacciones negativas.



PISCIS

La armonía le dará posibilidad de conectarse con su parte más intuitiva y poder resolver cosas que en otro momento no podía ver. Buen día para reuniones, pactos, conversaciones. No olvide que las cosas no están como antes.