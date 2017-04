Horóscopo correspondiente al miércoles 19 de abril de 2017

ARIES

Sentirá que llega a completar un trabajo que lo sentía muy difícil. Su capacidad resolutiva estará en esta jornada de movimiento a flor de piel. No somatice tanto sus cuestiones emocionales.



TAURO

Una llamada importante a nivel laboral lo levará a tomar una decisión a ese respecto. No se inmovilice frente a diálogo franco con alguien que conoce, trate de mostrar quién es usted sin miedo.



GEMINIS

Una especial invitación le llegará en donde podrá conocer gente que le agradaría conocer. Sus estados anímicos variantes lo incomodan en la relación de pareja. Revea.



CANCER

Se amplía su sociabilidad gracias a su trabajo. No postergue reuniones, importantes aunque le cueste llegar. Una improvisada salida le levantará el ánimo.



LEO

Sentirá una renovación en el plano espiritual. Todo debería comenzar a parecerle desde un lugar más optimista. No se agobie con las responsabilidades laborales. Tiempo al tiempo.



VIRGO

Su espontaneidad poco usual le servirá hoy para resolver un problema en las relaciones laborales. A veces nos damos cuenta que con el modo de decir las cosas podemos conseguir el éxito.



LIBRA

Se sugestionará con algo que escuchará en su lugar de trabajo. Trate de sentir seguridad propia y de no hacer caso a todo lo que escuche. Su momento laboral es bueno.



ESCORPIO

Priorizará un encuentro sorpresivo con una persona que le interesa mucho. Estará más que contento luego de una conversación importante. Un llamado desde su lugar de trabajo lo alentará a seguir creciendo en sus expectativas.



SAGITARIO

No deje para mañana lo que hoy tiene comprometido realizar. Podría traerle complicaciones en todo sentido. Sus sensaciones afectivas estarán alternadas entre deseo y molestia.



CAPRICORNIO

Surgiría un nuevo acuerdo laboral en el que se vería beneficiado. El punto sería respetar los tiempos y no estresarnos con las actividades. Un acuerdo con alguien que hace tiempo que está esperando se concreta.



ACUARIO

No complique su relación afectiva manifestando celos. Saber que es una situación desagradable para ambos. Se corrige un problema de larga data en el plano económico.



PISCIS

Sentirá una gran satisfacción en el plano laboral por un gran logro personal. Darnos cuenta de nuestra capacidad y valorarnos. Un espacio e tiempo a la charla con amigos le hará muy bien.