Horóscopo correspondiente al miércoles 21 de septiembre de 2016

ARIES

Preste atención a aquellos llamados reiterativos de persona que le ofrece negociaciones, puede surgir algo interesante. El amor y la dicha se conectan en un mismo objetivo.



TAURO

Visitará alegremente a alguien que hace rato que usted desea ver. Satisfacción y buenos recuerdos. La exagerada preocupación por familiar ya puede desaparecer por alivio del mismo.



GEMINIS

Un respiro en las finanzas sentirá por fin de ciertos gastos. Los compromisos afectivos le traerán un cierto cansancio innecesario porque podría no tenerlos. Llamado tentador, alguien lo valora.



CANCER

Alivianarse en las cargas de compromisos sería ventajoso para mantener la calma. No desperdicie energía en cosas que ya no le dieron resultado. Se lleva algo muy bueno a su casa, sorpresa compartida.



LEO

No se desanime si un proyecto casi hecho no se concreta. La expectativa viene por otro lado. Sepa disculpar a quien le rinde cuentas. Siempre hay tiempo para recomponer las cosas.



VIRGO

Sus buenas relaciones laborales le darán un piso de apoyo interesante. La quietud y la falta de respuesta en lo afectivo le dispararán un conflicto, hable y transmita su verdad.



LIBRA

No tema por episodios del pasado que dejaron su sello negativo en problema laboral. Sus actividades son revaloradas nuevamente. Acepte diálogo, no tema porque será muy positivo.



ESCORPIO

Sorpresa interesante se presenta trayendo un respiro. Baja la tensión y crece la esperanza frente a situación que se creía perdida. No distraiga dinero en cosas que puede evitar comprar.



SAGITARIO

Sorpresa laboral que lo llenará de ganas de crecer y ocuparse. Hágase eco de un pedido que le hará un amigo. No perder oportunidad de diálogo en la pareja, no calle hoy esa angustia que tiene.



CAPRICORNIO

Recreación inesperada con llegada de amigos o compañeros de trabajo. Matiz especial dado por situación agradable en la familia. No de su última palabra en asunto negociable.



ACUARIO

Un gran día para emprendimientos laborales. Las situaciones se despejan pero manéjese con precaución. No apure ni se apure. Las circunstancias están preparándose para definiciones.



PISCIS

Día de encuentros y distensión afectiva. La actividad laboral será intensa pero relajada, las cosas salen bien hoy. Trate de realizar los trámites pendientes. Llamado que lo alegra.