Horóscopo correspondiente al miércoles 26 de abril de 2017

ARIES

Trate de disminuir la ansiedad y acepte las reglas del juego. Intuya en qué momento debe presionar para lograr lo que espera en su trabajo.



TAURO

Un intento de acercamiento de alguien que espera de usted algo especial. No se inhiba en reunión laboral, sea quien usted es.



GEMINIS

Lo importante de la jornada es organizarse lo mejor posible para poder cumplir con los compromisos tomados. Lejanía de alguien que le afectaría.



CANCER

Espacio de tiempo para poder dialogar con alguien de su interés. Algo inesperado en su lugar de trabajo le genera alegría.



LEO

Su imagen crece favorablemente en el ámbito de sus actividades. No se altere frente a situación familiar que se presenta.



VIRGO

La situación en su lugar de trabajo le generará algo de cansancio extra. Trate de minimizar su manera de encarar ciertas cosas.



LIBRA

Buena perspectiva en el campo laboral. Una casual reunión le genera algo interesante. No postergue su visita al médico.



ESCORPIO

Su situación emocional podría perjudicar el resto de sus actividades. Trate de aceptar ciertas condiciones que le dan en cuestión de papeles.



SAGITARIO

Algo inesperado se le presenta en esta jornada con poco tiempo. Trate de atender las necesidades de los más próximos a usted.



CAPRICORNIO

Algo que le importa en el plano afectivo estaría por darse. Los compromisos adquiridos en el área laboral deberá respetarlos.



ACUARIO

Rapidez y astucia para resolver un problema de papeles. Lo más atrayente de una reunión será la impresión que se lleva de alguien.



PISCIS

Una visita en su lugar de trabajo de alguien importante. Hay ojos que miran de manera especial, esté atento. Situación positiva le levanta el ánimo.