Horóscopo correspondiente al miércoles 31 de agosto de 2016

ARIES

Nuevo punto de partida en los afectos, noticia que llega a tiempo, duda solucionada. Se proyectan cambios interesantes que le darán muchas ganas de continuar con ciertas cosas.



TAURO

La cautela es una característica taurina buena para aplicar hoy justamente en la relación. Hay cansancio físico que se remedia con descanso psíquico.



GEMINIS

Replanteos económicos, mente creativa perfilando soluciones. Recibe un pedido de ayuda de alguien que usted quiere mucho. El amor tiene sus tiempos, no desespere.



CANCER

Día contrariado que podría soportar mejor si en lugar de callar pudiera hablar. A la vez llega ternura de donde menos espera. No permita que la melancolía se apodere de usted.



LEO

Lucidez. Buena sensación mental que genera soluciones para el futuro. Se concreta un proyecto que esperaba pero se desorganiza otro por interferencia de terceros. Calma.



VIRGO

Agudeza a tiempo. Poca sensibilidad frente a situación que podría evitarse y olvidarse. Se postergan respuestas que esperaba. Día opaco y con pocas posibilidades de cambiar nada de lo que desea.



LIBRA

Se distienden situaciones y se festeja con amigos, la sonrisa le perdurará en esta jornada buena. Día de recuperación. Alivio en los afectos. Bomba detonada.



ESCORPIO

Gran despliegue energético que dispara buenas perspectivas en todos los planos. No olvide a quienes están esperando su ayuda. Se soluciona un conflicto de largo tiempo.



SAGITARIO

La vida afectiva se perfila mejor. Día de reencuentro. Voluntad expresada por otros que lo llena de tranquilidad. Subjetividad que le permite entender algo muy profundo. Visión.



CAPRICORNIO

Día más que provechoso en el plano familiar. Circunstancias que aclaran cierto proceder. Noticia que llega y evita contratiempo en el plano económico. Alivio y claridad.



ACUARIO

Se recupera tranquilidad gracias a una conversación que satisface. No arriesgue su manejo económico con inversiones poco claras o de riesgo. Planifique esos gastos para futuro.



PISCIS

Reunión imprevista de trabajo por error ajeno. Solución rápida en cuestión laboral. Nervios en el plano afectivo que provoca contrariedades y molestias afectando la familia.