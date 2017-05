Horóscopo correspondiente al viernes 12 de mayo de 2017

ARIES

Sentirá un cansancio interno que deberá tratar de asumir y hacer algo por usted. Las cosas no dejan de existir si uno las olvida un poco. Relájese para poder funcionar mejor en todos los planos.



TAURO

Le sugieren manejar de otra manera sus ingresos, escuche porque le dará buenos frutos. No tema entregarse en el amor, quien lo pretende está bien intencionado.



GÉMINIS

Una nueva posibilidad de acción en el plano laboral le permitirá demostrar su capacidad. No se permita perder la oportunidad de conocer gente nueva, concurra a reunión a la que será invitado.



CÁNCER

Toma decisiones en el plano sentimental que lo favorecerán con quienes comparten sus sentimientos. A veces el tiempo nos abre una puerta que solos y a destiempo no era posible.



LEO

Sentirá la necesidad interna de estar un tiempo solo y no deje de hacerlo. Surge una relación laboral que podría generarle una posibilidad nueva de hacer buenos negocios.



VIRGO

Sentirá ganas de realizar una nueva gestión laboral para la que se siente capacitado. Haga los llamados que está postergando por temor a no ser escuchado. Oportunidad.



LIBRA

Sentirá una mayor calma luego de una conversación que mantendrá con persona de su entorno laboral. Llega a usted alguien nuevo que lo alegrará en el plano afectivo. Entusiasmo.



ESCORPIO

Encara una nueva situación económica que lo ayudará a superar ciertos problemas que tiene desde hace tiempo. Lo llaman para hacerle una propuesta nueva en el plano laboral.



SAGITARIO

No se esclavice con cosas que no puede sentir más. No somos malos cuando no sentimos más pero sí debemos ser responsables de manejarnos con la verdad.



CAPRICORNIO

Alegría y satisfacción en el área laboral por la llegada de ciertos cambios que favorecerán a varios. Completa un ciclo en el plano familiar que le dará un gran alivio. Satisfacción.



ACUARIO

Clarifica ciertos puntos oscuros con persona de su trabajo con la que mantenía diferencias importantes. El amor lo comprende y lo acompaña, no se encierre en usted mismo.



PISCIS

Llega a usted una nueva propuesta de trabajo, el sol comienza a brillarle asique no niegue sus posibilidades. Se sorprenderá por una sensación que tendrá desde su intuición, podrá corroborar que está en lo cierto.