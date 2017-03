Horóscopo correspondiente al viernes 24 de marzo de 2017

ARIES

Jornada de recapacitación a nivel familiar. Se prestará más abiertamente a mantener diálogos importantes con los suyos en los que dirá cosas que le cuesta decir.



TAURO

No se impaciente si no llegan noticias que esperaba. El problema laboral por el que está pasando es provisorio. Una esperada cita le levantará el ánimo. Liberación de una culpa.



GÉMINIS

No postergue esa conversación que quedó pendiente con su pareja. Las cosas son más leves de lo que usted imagina. Debería aprender a ceder en el momento que siente hacerlo.



CÁNCER

Lo que supera en esta jornada es una mala relación que tenía con una persona cercana a usted. El sentimiento de alivio que tendrá a partir de una noticia laboral será grande.



LEO

Estaría a punto de concretar algo que hace tiempo que está esperando. No se sugestione por cosas que escucha. Debería comenzar a pensar un poco más positivamente.



VIRGO

La importancia de su relación de pareja la verá a partir de una sensación de pérdida por una discusión que se genera. No tema buscar en el otro lo que espera, tenga fe en sus derechos.



LIBRA

Los acontecimientos de esta jornada los debería manejar desde la prudencia. No comente cosas de más porque podría ser mal interpretado. Noticia en el amor.



ESCORPIO

Una importante decisión tomaría a nivel familiar. Las cosas que lo cansaban en otro momento a nivel emocional llegan a verlas desde otro punto de vista.



SAGITARIO

La sensación de libertad que desea sentir podría sentirla viviendo aún lo que vive en este momento. No se desespere si no le contestan lo que está esperando con respecto a sus finanzas.



CAPRICORNIO

Si concurre a ese encuentro afectivo, debería estar preparado para no reprimir lo que sienta. Una clara sensación de alivio por noticia que llega a su familia.



ACUARIO

Conquista afectiva gracias a su espontaneidad y simpatía. Trate, de todas maneras, de prestar atención al otro un poco más de lo habitual. Semejanza que lo impacta.



PISCIS

La realidad de ciertas personas que lo rodean no es la misma que la suya. Trate de manejarse con prudencia para no herir susceptibilidades. Posible negocio que llega.