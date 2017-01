Horóscopo correspondiente al viernes 27 de enero de 2017

ARIES



Un rasgo de verdad descubrirá en situación poco clara. Los impactos emocionales de una relación del pasado todavía tienen su efecto. La consigna sería saber terminar situaciones.



TAURO



Una esperanzada búsqueda de cariño lo llevará a conseguir lo que espera. Lo que usted ve en esa relación laboral no está equivocado. Demuestre su inteligencia y simpleza.



GÉMINIS



Inquietud que transmite a los suyos, será escuchado y bien aconsejado. Los compromisos adquiridos no debería postergarlos. Saber que le da la solución a un problema.



CÁNCER



Los momentos de tensión se dispersan en su lugar de trabajo. Colabore con buen humor y alegría. Las buenas nuevas serán escuchadas con oídos que sabrán percibir lo debido.



LEO



Se resuelve algo que lo preocupaba desde hace tiempo. Una sensación de vacío por ausencia de alguien. Evite momentos incómodos en el trabajo.



VIRGO



Un estado anímico que lo ayudará a enfrentar algo que lo apremia. No se apresure a dar una respuesta con respecto a tema laboral. La salud ante todo.



LIBRA



Asuma y analice la situación y vea los pro y las contra. Los compromisos de amistad no deben olvidarse. Sería inminente un pedido de disculpas de alguien.



ESCORPIO



Sufriría más si no habla. Busque la manera de solucionar dentro suyo las cuestiones del corazón. Un llamado lo tranquiliza en el plano financiero. Sin novedades esperadas en lo financiero.



SAGITARIO



Un espacio que lo distienda sería para usted más que beneficioso. No crea todo lo que le dicen, hay personas que hablan sin medir las consecuencias.



CAPRICORNIO



Compromisos que se asumen antes de tiempo. Cuestiones que tienen que ver con el dinero que debería analizar mucho. Saber postergar a tiempo lo que no se puede asumir.



ACUARIO



No postergue ese encuentro laboral. A veces dejamos pasar las oportunidades sin darnos cuenta. Un comienzo en el plano sentimental. Aprender a respetar los tiempos.



PISCIS



Fuego interno al conocer a alguien. Un final feliz en situación compleja. Clave en el plano laboral que le da pautas nuevas para manejarse. Aprovecha una invitación social.