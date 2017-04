Horóscopo correspondiente al viernes 28 de abril de 2017

ARIES

No debería preocuparse por ciertas tensiones que surgen en su lugar de trabajo. Haga lo que puede con esas personas con las que no es fácil comunicarse.



TAURO

Nueva situación en la que deberá manejarse con prudencia. No todo está perdido en esa relación afectiva, sepa darse cuenta a tiempo.



GEMINIS

Simpatiza con alguien que se le aproxima en su lugar de trabajo. No interceda en conflicto ajeno, podría perjudicarse. Llamada importante.



CANCER

Un importante avance en situación que creía perdida. La variedad de sus conceptos lo hará consolidar un diálogo en algo productivo para usted.



LEO

Lo que comience no lo abandone por causas insuficientes. No se de por vencido con respecto a esa relación laboral, aprenda a escuchar.



VIRGO

No se arrepienta de haber realizado ese gesto con su contrincante. Le dará una gran tranquilidad. Su verdad triunfará.



LIBRA

Una alternativa distinta se le presentará en el plano laboral. No se someta a una situación emocional de la que saldría perjudicado.



ESCORPIO

Un entretenido diálogo le hará cambiar su estado anímico. Promesa que se cumple. Aproveche la posibilidad de salir.



SAGITARIO

Quizás no imagine iniciativa que tomará al recibir una respuesta que lo favorece. Posterga una reunión por surgir otra.



CAPRICORNIO

Una inusitada situación laboral lo hará replantearse ciertas cosas. No se anticipe a los hechos, no escuche versiones confusas.



ACUARIO

Espacio que dedicará a una persona que lo inquieta. Descubre algo importante en el área de sus finanzas. Sorpresa importante.



PISCIS

No se sugestione con ciertas situaciones que ve en su lugar de trabajo. Todo apuntaría a que pueda renovar la confianza en alguien que usted quiere.