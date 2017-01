Horóscopo correspondiente al viernes 6 de enero de 2017

ARIES

Posible reunión importante en el plano laboral. Una brillante perspectiva se presentará con respecto a un viaje de negocios. Su simpatía y espontaneidad le darán una conquista.



TAURO

Deberá atender cuestiones que hacen al movimiento de sus papeles. Una interferencia en el plano afectivo podría desestabilizarlo. Un intervalo en el tiempo de su relación sentimental sería apropiado.



GÉMINIS

Un aspecto importante de su vida laboral se verá renovado. Logra que le den el lugar que esperaba desde hace tiempo. No deje pasar la oportunidad de acercarse a esa persona que le interesa.



CÁNCER

Tendría la posibilidad de reencontrarse con alguien de su pasado. Se interrumpe un proyecto que estaba casi realizado. Deberá esperar un tiempo para retomarlo.



LEO

Clarifica una situación en su lugar de trabajo. Si todavía tiene interés en esa persona debería insistir por lograr tenerla. El amor a veces requiere de cierta lucha. Decisión.



VIRGO

Proyecta en usted una nueva perspectiva. Su interés por mejorar lo hará trabajar más de lo pensado. Un objetivo en el plano familiar se verá realizado. No deje pasar el día sin efectuar ciertos llamados.



LIBRA

Dedica un tiempo a conversar con alguien que le agrada mucho. El día alternará su estado anímico entre nervios y alegrías que refieren al plano afectivo. Sensación.



ESCORPIO

Se revierte un problema que tenía en el trabajo. Queda en suspenso una inquietud que le habían planteado, punto de vista que cambia. Comienza una etapa de conexión espiritual.



SAGITARIO

Sugestiva respuesta de alguien de su entorno laboral. Se quedará pensando en una propuesta que le llega en el área de sus actividades. No se comprometa antes de tiempo en una salida.



CAPRICORNIO

Estado de alerta en el plano económico, trate de manejarse con prudencia con respecto al movimiento de su dinero. Recicla una idea con respecto a un proyecto. Iluminación.



ACUARIO

Especial atención dedicará a conflicto que surge en el área de su trabajo. Confusión a causa de un tercero. Reflexiona acerca de una decisión errónea que tomó en el plano afectivo.



PISCIS

Imagina algo que luego se da. Día en que la intuición estará más sensibilizada. Comienza una etapa de contactos, será invitado a muchos lados en los que habrá mucha gente.