Horóscopo correspondiente al viernes 7 de abril de 2017

ARIES

Le resultará difícil poder sincerarse con esa persona a la que quiere. Debemos aprender a reconocer que la verdad es la primera posibilidad que tienen las cosas de solucionarse.



TAURO

Una nueva oportunidad de retomar una relación afectiva que había dado por terminada. A veces las cosas no terminan cuando imaginamos. Lo importante del día serán las emociones.



GÉMINIS

Los resultados de una cantidad de cosas que está esperando en el plano familiar llegarán de golpe y en una forma positiva. Aprenda a distribuir su tiempo y no interrumpa los planes que tiene con respecto al amor.



CÁNCER

Aventura espiritual que le dará el permiso que necesita para sentir los misterios de la vida en una forma menos trágica. Lo invitan a una reunión que no podrá rechazar.



LEO

Logra sacar a flote una verdad que hace tiempo no puede descubrir. Los momentos de placer emocional están a punto de ingresar a su vida, no tema en abrir la puerta. Libertad.



VIRGO

Abriga una posibilidad de plantearse cosas importantes debido a un desencuentro amoroso que lo llevara a tomar una decisión. No se permita negar las cosas que le pasan.



LIBRA

La lucha interna estará expresada en su confusión afectiva. No disimule suponiendo que está todo controlado, conéctese con su verdad. Supera un inconveniente en el plano laboral.



ESCORPIO

La verdad en su diálogo con persona de su entorno. Todo quedará solucionado en su lugar de trabajo, cosas pendientes que toman su curso positivo. Una invitación y una duda.



SAGITARIO

Interrogante que se plantea con respecto a un tema económico. No postergue consultar con persona idónea para salir de la duda. Un amor que se acerca, debería permitirse por lo menos tratar de ver qué le pasará.



CAPRICORNIO

Localiza a una persona que podrá ayudarlo en un tema que tiene que ver con sus actividades. Su búsqueda está bien orientada, logrará que se cumplan ciertos objetivos.



ACUARIO

Le ofrecen algo nuevo a nivel laboral, para un acuariano es muy tentador cualquier desafío, trate de ver si le interesa. Renueva sus esperanzas con respecto a una relación afectiva.



PISCIS

Una mayor intimidad en esa relación afectiva le dará la posibilidad de saber realmente lo que siente. A veces no nos animamos a saber la verdad de lo que sentimos. Llamado importante.