Hoy es el día internacional del Rock

Quedó pautado luego de una histórica jornada de música el 13 de julio de 1985, cuando tuvo lugar la mayor concentración de rockeros de la historia. Sucedió de manera simultánea en los escenarios de Londres y Filadelfia con motivo del Live Aid: un festival solidario que pretendía recaudar fondos para Etiopía y Somalía, dos países fuertemente castigados por sequías y hambrunas.

El creador de tal acontecimiento fue Bob Geldof, que consiguió reunir a los artistas más influyentes del género como David Bowie, Bryan Adams, Bob Dylan, Neil Young, Mick Jagger, Keith Richards, Eric Clapton, Madonna, Elton John, Paul McCartney, Madonna, Santana, Billy Joel, Stevie Wonder, Tina Turner y Phil Collins.

Tampoco faltaron las bandas más afamadas del rock entre las que se destacaron: The Who, U2, Led Zeppelin; Queen, Sting, Dire Straits, Scorpions, Duran Duran, Black Sabbath, Judas Priest, Status Quo. The Beach Boys y The Pretenders.

El festival organizó 16 horas de música en los dos escenarios de Londres (Wembley Stadium) y Filadelfia (JFK Stadium), aunque también se realizaron conexiones en directo con otras capitales como Sydney y Moscú.