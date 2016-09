Indefensión: la ciudad entró en pánico









Durante algunas horas, los platenses esperaron el apocalipsis. El pánico se multiplicó cuando un falso audio de WhatsApp presagió una inundación parecida a la del trágico 2 de abril. Hubo caos en escuelas y hasta asuetos informales. Finalmente, la lluvia no superó los niveles normales. Inseguridad ante la falta de gestión

La lluvia de ayer volvió a reflotar las complicaciones habituales de la ciudad: calles inundadas, que en los barrios se vuelven verdaderos lodazales, baches que quedan sumergidos y bocas de tormenta tapadas. Pero a pesar de que no cayó más agua que en las últimas tormentas -alrededor de 14 milímetros- hubo gente que suspendió actividades, reuniones y faltó a compromisos. Hasta hubo dependencias estatales que dieron asueto para que los trabajadores volvieran a sus hogares antes de que el cielo, supuestamente, se desplomara. El temor de un nuevo 2 de abril se extendió entre los habitantes de la ciudad, y por unas horas reinó el pánico.

En las redes sociales, el temporal tuvo su propia dinámica. Los avisos de la tormenta se precipitaron con una intensidad mucho mayor al de los pronósticos oficiales. Todo comenzó a media mañana, cuando empezó a circular un audio de WhatsApp que se basaba en presunta información interna del gobierno municipal y advertía poco menos que un aguacero final. Decía que caería en un lapso de tres horas el mismo caudal de agua que provocó la trágica inundación de 2013, y la cola de un tornado sobrevolaría la ciudad, desatando el caos.

Permisos especiales por temporal

El temor llegó a instancias institucionales y se dictaron asuetos preventivos para que los trabajadores volvieran a sus casas antes de que la gran lluvia se desatara.

Según la información recabada por este medio, en varias dependencias oficiales se dio libertad de acción a sus empleados para que pudieran retirarse. Así sucedió en la Torre 1, de calle 12 y 50, donde incluso hay oficinas la Municipalidad de La Plata. También en la secretaría de Derechos Humanos bonaerense, en la Defensoría del Pueblo de la Provincia y en Ioma.

En el Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata pasaron oficina por oficina avisando que quien quisiera podía retirarse antes de hora por los vaticinios climáticos que circulaban. En muchos casos se trató de avisos internos, y no comunicaciones ministeriales.

Temor por lo que pudo haber sido

Como todos los lunes, Eliana se había alistado para ir a dar su curso de diseño y encuadernación en el espacio Juana Azurduy (7 entre 60 y 61). Pero cerca de las dos de la tarde decidió suspenderlo por los rumores que rondaban. “Yo no tenía problema en darlo, pero con la paranoia que se había creado tenía miedo de llegar y que no fuera nadie. Al final, llovió como cualquier otro día, pero voy a tener que reprogramar la clase”, contó a diario Hoy la diseñadora gráfica.

Ella tampoco pudo ir a un curso de cerámica que tenía por la tarde, ya que también optó por una suspensión preventiva. “Es increíble cómo se puede influir en la gente y el estado de ánimo con un mensajito de WhatsApp”, concluyó Eliana. A María, que es psicóloga, le pasó algo similar: tres pacientes suspendieron sus turnos por temor al agua.

Desmentidas tardías

Las desmentidas oficiales demoraron un rato. El director de Defensa Civil de La Plata, Rodrigo Páez, desmintió por radio el audio que circulaba por las redes: “Esta clase de cosas asustan a la gente, no sé de dónde habrán salido. Hay que estar preocupados, pero no asustados”. Y para no dejar lugar a dudas, el funcionario enfatizó: “Nosotros no esperamos nada similar al 2 de abril de 2013”.

A las 20.44, cuando la falsa alarma era clara y las horas de mayor tensión habían pasado, el intendente Julio Garro publicó en su cuenta de Facebook un video desde la sede de Defensa Civil denunciando la falsedad del audio. “Hay un equipo de más de 4.000 personas para colaborar. Hemos hecho las presentaciones penales correspondientes para que se investigue. Jugar con el miedo de la gente es algo muy complejo”, dijo en una grabación de dos minutos y medio.

Para algunos legisladores, en cambio, el miedo se esparció tan fácilmente a causa de la falta de inversión del Ejecutivo comunal. “El pánico generado hoy demuestra que no hay un sistema de alerta temprana ni un plan de contingencia con el que los vecinos estén familiarizados”, dijo Gastón Crespo, concejal del GEN en el Frente Progresista de La Plata, en diálogo con diario Hoy. El dirigente, que hace años reclama la creación de un plan sistemático de emergencia ante lluvias, agregó: “La comunicación es fundamental en estas situaciones. Por supuesto que urge trabajar sobre las obras hidráulicas y evacuar los desagües pluviales que, hasta hoy, siguen tapados, pero la falta de certezas y la ausencia de un plan de trabajo genera miedo, angustia e incertidumbre en los vecinos, en especial tras la tragedia del 2 de abril”.

La reminiscencia en la memoria colectiva

Especial para Hoy. Liliana Guido, psicóloga clínica y social

A la catástrofe natural sucedida en la trágica jornada de 2013, se le suma la incapacidad de poder auxiliar, de resolver la situación. Ese día, muchos vecinos no pudieron asistir a otros que estaban en situaciones más complicadas. Incluso, en algunos casos, vieron escenas trágicas que los pueden haber traumatizado. Todo lo ocurrido tiene efectos perturbadores a largo plazo, y las alertas que pueden provenir de los medios de comunicación o de las redes sociales provocan el efecto de la reminiscencia: volver a vivir algo anterior. Esto implica volver a la misma situación de indefensión y pánico que despertó aquel día en los platenses. La inundación está estrechamente vinculada al terror y uno no tiene los parámetros para reaccionar adecuadamente.

Después del 2 de abril: cuando las obras no alcanzan

Para muchos, las causas del miedo que se adueñó ayer de los platenses no solo tiene su origen en las redes sociales: hace tres años la ciudad sufrió la peor inundación de su historia, dejando al menos 89 personas fallecidas. Si hoy volviera a caer un caudal similar, lo hecho hasta el momento no alcanzaría para evitar otra catástrofe. “Del plan de obras hidráulicas que se está llevando adelante para la región desde la gestión anterior, el avance de obras supera apenas el 40%”, dijo a diario Hoy el ingeniero hidráulico y civil Claudio Velazco, que trabaja en la Universidad y en el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires.

Para Velazco, “las obras que se han hecho en la ciudad desde el 2 de abril hasta ahora están inconclusas, hay muchos barrios que con una lluvia de 50 o 60 mm van a seguir inundándose. En un principio, se habían destinado 1.973 millones de pesos de endeudamiento para las obras del gran La Plata. Dos meses antes del fin del gobierno de Daniel Scioli, se aprobaron 1.850 millones extra para refaccionar los puentes que restaban”.

El especialista destacó que “la mayor obra inconclusa es la que estaba prevista sobre el cauce principal del arroyo El Gato, que va desde el cruce de vías del Ferrocarril hacia aguas arriba, como unas 10.500 hectáreas. No se llevó a cabo y esto puede traer graves problemas” agregó el experto, que estudia el tema de las inundaciones en la región desde hace 15 años.

“Allí se tendría que realizar una ampliación del ancho del arroyo de 20 a 40 metros” explicó el ingeniero. “La obra -abundó- quedó inconclusa y tampoco se realizaron las reubicaciones de las casas de los vecinos que siguen viviendo en zonas vulnerables a la creciente de los arroyos”.

Velazco enumeró otros trabajos de infraestructura que no se llevaron a cabo y que, según su visión, podrían provocar otra tragedia. “La adaptación de los puentes a las secciones de obras que sí se han hecho desde 520 a 137”, detalló.

Para el profesional, las obras que se hicieron (algunas siguen en construcción), no solucionan el problema de las inundaciones porque “no contemplan la situación de muchos barrios, como la cuenca del arroyo Maldonado, que alcanza a 100.000 vecinos de Altos de San Lorenzo y Villa Elvira y sigue inconclusa”.