Informática inició su curso de ingreso













En el comienzo de las nivelaciones en distintas facultades de la UNLP, ayer fue el turno de esta unidad académica, que formará a 800 jóvenes provenientes de todos los rincones del país

Ahora les tocó el turno a los ingresantes de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata. Luego de los inicios en Ingeniería y Medicina la semana anterior, ayer más de 800 jóvenes coparon las aulas de la sede de 50 y 120, en pleno Bosque, para asistir a las primeras clases del curso nivelatorio. Para muchos todo es nuevo, horarios, cursadas, materias, compañeros y profesores. Pero en su horizonte asoma un objetivo común: convertirse en profesionales.

Durante las cinco semanas que durará el curso, que sirve como articulador de las materias del primer año, los jóvenes repasarán módulos de problemas y algoritmos, conceptos de arquitectura de computadoras y Matemática inicial, según informaron desde esa unidad académica.

Para aprobarlo, los estudiantes deberán cumplir con el 80% de asistencia. Luego, antes de comenzar con las cursadas, deberán rendir evaluaciones de diagnóstico de los módulos, aunque ninguna de ellas será eliminatoria, según se explicó.

En relación con las expectativas y desafíos que plantea el comienzo del ciclo lectivo 2017, el decano de Informática, Armando de Giusti, explicó: “Hemos tenido unos 800 inscriptos en las tres carreras que se dan en la Facultad y el curso, en particular, está funcionando bien. Nuestras expectativas son las mejores”.

Respecto al número de inscriptos, De Giusti destacó que “es igual o mayor que los años anteriores”.

Por otro lado, se informó que hoy harán lo propio los ingresantes de las facultades de Ciencias Agrarias y Forestales; el miércoles, los de Ciencias Veterinarias, Exactas, Astronomía y Odontología; mientras que el viernes, los más de dos mil anotados en la Licenciatura en Psicología cerrarán la semana.

Los futuros profesionales

Natacha Cadón (ingeniería en computación)

“Todo viene muy bien. Tenemos Matemática. Por el nivel que traigo del secundario, me representa un repaso de cosas que ya vi. También tenemos Informática, en donde para mí es todo muy nuevo, pero no parece tan complicado. Venía más asustada de lo que realmente ameritaba”.

Lucas Reinsenauer (ingeniería en computación)

“Me siento muy cómodo en la Facultad. Matemática se complica un poco porque explican los temas muy de golpe. También tenemos Programación y eso está buenísimo. La carrera me gustó porque tenía mucha salida laboral y porque me encanta la tecnología”.

Iñaki Zabalza (ingeniería en computación)

“Estoy muy contento. No tenía ni idea de la carrera y hasta ahora va todo muy bien. El ambiente universitario me encanta. Ya me hice algunos amigos. Vengo de Carlos Pellegrini y es todo nuevo. Vivo solo y tengo que hacerme todo yo. Los primeros días extrañé un poco, ahora ya me acostumbré”.

Facundo Valdéz (analista programador universitario)

“Llego con experiencia. Estudié un año Ingeniería Electromecánica, pero no me convenció. Me gustaban más los sistemas y operar computadoras. Así que me anoté en esta carrera, que es corta y tiene salida laboral rápida. Vengo de Carlos Tejedor y me gusta mucho la vida universitaria”.