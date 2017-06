Ingenieros agrónomos insisten con un colegio propio

La propuesta para crear un colegio de ingenieros agrónomos y forestales en la Provincia abrió un debate que se profundiza. Según un grupo de profesionales reunidos en la Red de Asociaciones de Ingenieros Agrónomos de Buenos Aires (Raiaba) nuestra Provincia “es la única de la región pampeana que no posee un colegio independiente” de esa profesión.

Además, aducen que el actual Colegio de Ingeniería (Cipba) agrupa otras numerosas profesiones muy diferentes entre sí, como la civil o hidráulica, que exceden la naturaleza biológica de la Agronomía.

Por otro lado, denuncian no tener participación en el Consejo Superior de esa entidad, según le explicó el ingeniero Guillermo Peruzzi a este medio, al advertir que el nivel de matriculación es muy bajo: menos de 1.600 sobre un total de casi 14.000 profesionales en actividad.

De prosperar el proyecto de ley que creará la nueva entidad, que espera su sanción definitiva en el Senado bonaerense, el mismo podría elevar significativamente el nivel de matriculación, “entendiendo que quienes apoyan esta iniciativa desean trabajar dentro del marco de la ley”, segúnse afirmó.

Para Peruzzi, quien junto a miles de colegas de toda la Provincia busca desprenderse finalmente del Cipba, la novedad ofrecerá a los profesionales la posibilidad de hacer libremente sus aportes previsionales a distintas cajas jubilatorias.

Una voz autorizada

En cambio, el actual director del Cipba, Norberto Beliera, afirmó ante la consulta de este medio que “ese proyecto es totalmente inconstitucional porque plantea el absurdo violatorio de los artículos 40 y 41 de la Constitución bonaerense, al pretender que los futuros miembros de ese Colegio puedan elegir aportar a una caja provisional determinada”. En la Provincia, las colegiaciones “son obligatorias y por título, no por especialidades, ni por modalidades de ejercicio profesional”, indicó.

En ese orden, Beliera destacó que la postura oficial del Colegio cuestiona a “quienes impulsan esta idea” porque “lo que plantean que viene a cumplir este nuevo colegio ya lo está cumpliendo el departamento de Ingeniería Agronómica de nuestra institución”.

Además, se preguntó qué garantiza que la futura entidad convoque a esos profesionales que no están ejerciendo legalmente la profesión. “Eso es una falacia”, agregó el presidente de la entidad, porque “quienes impulsan esta iniciativa trabajan al margen de la ley al no estar matriculados, y aducen no sentirse representados por nuestro Colegio, como si fuera una entidad de libre agremiación”. Finalmente, Beliera admitió que desde la entidad van “a esperar qué vota el Senado, porque la forma en que se aprobó el proyecto de ley en Diputados es inconstitucional. Es probable que se sancione ese mamarracho” afirmó. Y aseguró: “En ese caso, podríamos llegar a ir a la Justicia”.