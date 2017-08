Jóvenes de City Bell, en una gran cruzada por los chicos necesitados







A través de la Fundación Adolescentes Unidos, treinta jóvenes de la ciudad realizan acciones solidarias en un comedor de Olmos. Para el Día del Niño pretenden llevar alegría y entregar los juguetes recolectados

Con tan solo 16 años, Juan Nicoletti, un estudiante de quinto año del Colegio Estrada de City Bell, se dio cuenta que le sobraba tiempo: más allá de jugar al rugby y de cumplir con las obligaciones escolares, el resto del día lo tenía libre. Entonces, lejos de ocupar su tiempo de ocio jugando a la PlayStation, decidió invitar a sus amigos a formar la Fundación Adolescentes Unidos, una agrupación integrada por treinta jóvenes que realizan diferentes acciones solidarias en el barrio Cristo Rey de la localidad de Olmos.

Según comentó el chico, estos valores los aprendió en su casa donde “desde muy pequeño me vienen inculcando la idea de ayudar al otro, somos una familia que intenta dar una mano a los más necesitados”, explicó a este medio Nicoletti, fundador y presidente de la Fundación Adolescentes Unidos.

Por este motivo, cuando en su hogar comentó la idea de armar un grupo solidario, la noticia se recibió con gran alegría. “A mi mamá le encantó la idea, me motiva y me ayuda en todo lo que necesite. Mi papá también me da una mano con el tema de las redes sociales y mi hermana ahora es la presidenta del grupo de preadolescentes”, dijo orgulloso.

Además, con esta iniciativa Juan tiene otro fin: cuidar a sus amigos. “Muchos se estaban metiendo en ámbitos turbios de alcohol y drogas. En la adolescencia esto se ve como algo normal, pero para mí no lo es. Gracias a esta fundación pude rescatarlos y hoy son los que más colaboran con la movida”.

Un Día del Niño diferente

En el marco de la víspera del Día del Niño, la Fundación Adolescentes Unidos pretende realizar una gran co­lecta de juguetes. Por eso, el próximo 17 de agosto recibirá donaciones de la comunidad en la Plaza Belgrano de City Bell y el día siguiente en la Plaza Moreno de La Plata. También se puede contactar a la agrupación a través de Facebook, en la página Fundación -Adolescentes Unidos- .

La idea es que los que quieran ayudar puedan llevar juguetes en buen estado, pero también frazadas, alimentos no perecederos y agua, debido a que en esa parte de Olmos donde ellos colaboran el agua no es apta para el consumo. “El 20 de agosto vamos a llevar todo lo recolectado al barrio y se va a repartir en un comedor. Queremos hacer un gran chocolate, y tenemos el gran sueño de que los chicos puedan pasar un día con muchas sonrisas”, adelantó el joven.

Consultado sobre las motivaciones que lo llevaron a pensar este proyecto que cada vez suma más personas, Juan reconoció que, tanto a él como a su hermana sus padres les dieron “todo lo que necesitábamos desde pequeños. Soy un chico que estudia y que tiene una linda vida. Me gustaría que un montón de pibes pudieran tener una infancia parecida a la que tuve”.