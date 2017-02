Hacia la Ruta 2

La Autopista Bs.As - La Plata, a paso de hombre por el fin de semana largo





El único fin de semana "XL" del año generó importantes demoras mano hacia la Costa durante las primeras horas del sábado

La Autopista Buenos Aires – La Plata se encontraba desde las primeras horas de este sábado con importantes demoras hacia la Ruta 2, en el marco del éxodo turístico por el fin de semana largo por los feriados de Carnaval.

Desde la administración de la Autopista, informaron que el tránsito se encuentra con demoras desde km. 20 sentido a Ruta 2, mientras que el flujo es normal hacia la Ciudad de Buenos Aires, por lo que recomiendan circular con precaución.

Este es el único fin de semana "XL" con cuatro días corridos, con los feriados del lunes 27 y el martes 28 de febrero, luego de las modificaciones realizadas por el Gobierno. También habrá cuatro días en Pascua, pero el Jueves Santo no es feriado nacional, sino que es un "día no laborable", por lo que no todos podrán gozar de esa jornada libre.

BS-LP: Tránsito con demoras desde km. 22 sentido Ruta 2, normal hacia CABA. Circule con precacion. — AUBASA - Autopistas (@AU_BA_SA) 25 de febrero de 2017 ÉXODO TURÍSTICO | Se registran importantes demoras hacia la ruta 2 https://t.co/S16Y8ommuk — Diario HOY (@diariohoynet) 25 de febrero de 2017