La ciudad, convertida en un gran horno















La ola de calor no cesa pese a la lluvia que se registró ayer en medio de una térmica que alcanzó los 40 grados, y hoy la jornada volverá a estar agobiante con elevada sensación térmica y una temperatura que se ubicará en 22 grados de mínima y 33 grados de máxima, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Asimismo, para este miércoles se prevé nubosidad variable, probabilidad de neblinas en el área suburbana, vientos leves del sector norte rotando al sector oeste y posibilidad de chaparrones y tormentas aisladas hacia la tarde o noche, añadió la estación meteorológica.

Mañana, en tanto, se pronostica nubosidad variable, vientos leves del norte rotando al sector oeste, nuevamente elevada sensación térmica, probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas en el segundo tramo del día y una temperatura de entre 24 grados de mínima y 32 de máxima.

El viernes se espera nubosidad variable, vientos moderados a leves del sector este y un leve descenso de la temperatura con 22 grados de mínima y 30 grados de máxima.

Para el sábado se anuncia cielo parcialmente nublado o nublado, vientos moderados a leves del sector este y una temperatura idéntica a la del viernes.

El calor, en primera persona

Diego Heredia

“Combato el calor tomando tereré y refugiándome en los lugares donde hay aire acondicionado. También trato de comer cosas frías y de hidratarme permanentemente. Por otro lado, suelo usar gafas para no resentir la vista. Ando todo el día en la calle, así que no queda otra que soportar el calor. Cuando salgo nunca me falta la conservadora”.

Omar Ferreri

“Salgo a la calle con este gorro piluso empapado en agua y a los diez minutos ya está seco. Es la única manera que encuentro para poder caminar. Es increíble este calor. También trato de tomar mucha agua y lamento que se me hayan roto los lentes de sol porque ando como ciego”.

Jorgelina San Pedro

“Terminadas las vacaciones empezamos a trabajar con ropa no tan cómoda, así que no me queda otra que soportar. Trato de elegir colores claros para no atraer los rayos y de alimentarme con comida liviana y tomar mucha agua”.

Ramón Ponce

“Salí en moto porque sabía que iba a estar tremendo y que no iba a poder soportar arriba del auto. Aunque a decir verdad ni así soporto la temperatura. Tomo agua, gaseosa y nada me saca el calor que tengo. Salí a la calle con remera negra, justo lo que no hay que hacer. Ahora aguanto como sea, pensando que cuando llegue a mi casa me voy a bañar y a poner a la sombra”.

Amílcar Genovese

“Es verano así que no queda más que soportar la humedad y el calor. Solo trato de tomar líquido en abundancia y de evitar hacer actividad física. Lamentablemente no queda otra que salir a trabajar y afrontar este clima tremendo”.