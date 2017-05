La familia del mochilero perdido viajó a Perú para buscarlo por sus propios medios

La familia del mochilero perdido en Perú desde el 4 de mayo está desesperada y definieron ir directamente al país sudamericano a rastrear ellos mismos a su hijo.

"Todo lo que sabemos, que son suposiciones nuestras, es porque nos estamos moviendo nosotros. Ni el consulado ni la policía de Perú nos están ayudando", contó Laura Bartual, la tía de Federico Farías, el joven de 21 años que está desaparecido desde el 4 de mayo pasado.

Lo último que saben es que el joven iba a subir al Machu Picchu a través de un camino alternativo al del inca. "Él fue solo, ya sabía hacerlo porque lo recorrió el año pasado. Creemos que está perdido. Es urgente que haya un equipo de rescatistas en el lugar con perros y personal profesional", explicó la mujer

Además, confirmó que el papá de Federico y su hermano ya están en Cusco pero como no tienen dinero no pudieron trasladarse a Aguas Calientes. El consulado los recibió pero les dijo que no podían ayudarlos de manera económica.

"El consulado no puede ni siquiera lograr un traslado a Aguas Calientes. Están sin plata, no saben dónde se van a hospedar ni qué van a comer. Tampoco cuando van a poder trasladarse", contó la mujer.

Por eso, agradece la ayuda recibida hasta ahora pero asegura que aún necesitan más dinero para comenzar a buscar a Federico.

"Necesitan dinero para estar allá, confiamos en la solidaridad de la gente. Somos los únicos que lo estamos buscando. La policía de Perú ni siquiera le dio aviso al jefe de los guías de la montaña. Hasta ayer, ellos no sabían que Fede estaba desaparecido", agregó.

La confirmación que tienen de que Federico inició su travesía es que el resto de sus pertenencias aparecieron en un hostel. La dueña del lugar, confirmó que desde el 4 de mayo no volvió. Mientras la familia logra llegar al lugar, dos mochileros argentinos comenzaron esta mañana a realizar la misma travesía que Federico para ver si logran encontrarlo. "Estamos esperanzados. Va a aparecer", concluyó Laura.

La familia de Federico hizo un llamado a la solidaridad para lograr hallar el joven:

Cuenta corriente a nombre de Alfredo Rodolfo Farias

401289880957

CBU:00700955-30004012898870

cuil:23224974159

Tel de contacto: 011-407-4353

