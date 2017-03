La Línea Este, sin servicio por una protesta de choferes

Una protesta de choferes de micros pertenecientes a la Línea Este afecta el funcionamiento de varios de sus ramales.

Como ocurriera meses atrás, nuevamente los choferes se encuentran reunidos en la cabecera de la línea en Ruta 11 y 610.

Los trabajadores comenzaron con una retención de tareas por distintos reclamos laborales y, de esta manera, dejaron sin la prestación a centenares de usuarios.

Los choferes denuncian despidos en el sector, exigen el llamado a elecciones de delegados y protestan contra la precarización laboral.

"Hubo una tregua en enero y después vinieron los despidos. También hay compañeros con carpeta y hace 2 meses que no cobran el sueldo. Ya no se puede más. Pedimos mil disculpas a los pasajeros porque no queríamos llegar al paro", indicó a diariohoy.net y Red 92 uno de los trabajadores.