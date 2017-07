La NASA los premió, pero necesitan juntar fondos para viajar a EE. UU.

Su aplicación para desarrollar “rutas seguras para personas alérgicas” fue seleccionada entre más de 2.000 proyectos internacionales. Ahora, buscan sponsors

La agencia espacial estadounidense premió al equipo argentino Lemon Py en la competencia internacional “NASA Space Apps Challenge”, pero sus integrantes no cuentan con los recursos para viajar a Estados Unidos, donde fueron invitados para mostrar su desarrollo. Por ese motivo, lanzaron una campaña para juntar fondos.

Los cuatro integrantes de Lemon Py crearon una herramienta que usa datos satelitales para identificar los períodos de floración de los plátanos y determinar el patrón de dispersión de polen y partículas volátiles, para diseñar “rutas seguras” para personas alérgicas.

La aplicación fue creada en el marco de la segunda edición en Buenos Aires del hackatón “NASA Space Apps Challenge” 2017, que se extendió durante dos días. Un hackatón es un encuentro de programadores para desarrollar software en forma colaborativa y puede durar entre dos días y una semana.

La consigna del concurso de la NASA es desarrollar aplicaciones móviles y otros inventos, utilizando los datos del universo y el medio ambiente mundial obtenidos con satélites, entre otros medios. La agencia espacial estadounidense se encarga de plantear cuáles son los problemas a resolver por medio del software.

El proyecto de Lemon Py ganó en la categoría best use of data (mejor uso de datos). Los miembros del equipo fueron invitados a representar al país en un lanzamiento espacial, previsto para el 3 de agosto, desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida

“No queremos que los sponsors nos den plata únicamente, sino que nosotros ofrecemos varias contraprestaciones”, aclaró Carlos Frías, miembro del grupo, quien además explicó que el equipo ofrecerá a los auspiciantes colocar sus logos en el sitio web y en el blog de Lemon Py, como así también mencionarlos en sus redes sociales. “Los datos son el centro de muchas empresas y proyectos como el nuestro. Nosotros somos futuros científicos de datos”, indicó. Por este motivo, ofrecerán a quienes los apoyen económicamente servicios de adquisición, limpieza y visualización de los mismos. “Somos un equipo que se generó en 48 horas, sin conocernos anteriormente. Sin embargo, logramos llegar hasta acá superando diversos obstáculos en poco tiempo, y creemos que vamos a lograr mucho más”, remarcó Frías. A su vez, convocó a los interesados a que se contacten con ellos a su mail grupal: lemon4py@gmail.com.

El joven informó que todas las personas pueden ayudar al equipo difundiendo su cuenta de Twitter, @Lemon4Py, o su sitio web https://lemon-py.github.io/.