La Plata ya cuenta con su Registro de Bicicletas

La medida, que busca facilitar la recuperación de los vehículos robados y disminuir los hurtos, fue aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante local

Entre aplausos, puños apretados y cascos agitados, decenas de ciclistas celebraron ayer entre las gradas del Concejo Deliberante de La Plata la creación del Registro de Bicicletas que, por unanimidad, aprobaron los ediles.

La ordenanza llegó como una respuesta a los deportistas que desde hacía tiempo reclamaban una medida tendiente a disminuir hurtos y a facilitar la recuperación de vehículos robados.

Al registro podrán acceder, en forma gratuita y voluntaria, los mayores de 16 años (los menores deberán inscribirse bajo el nombre de sus padres) y al hacerlo recibirán un kit con una etiqueta inviolable con código alfanumérico, que luego deberá ser cargado en internet. El trámite podrá iniciarse tanto en una dependencia municipal como en los locales de venta de bicicletas adheridos al sistema.

En caso de robo, el propietario deberá presentar la denuncia en la comisaría correspondiente, haciendo constar el número del Registro Único de Bicicletas Municipal, asentado en la tarjeta de propiedad entregada por la Comuna.

De la ciudad, a la Provincia

Aunque en la ciudad no existen cálculos oficiales sobre la cantidad de bicicletas robadas, puesto que muchas veces las denuncias no se efectúan, la percepción de los ciclistas es que este tipo de delitos no para de crecer. Por eso, uno de los autores del proyecto y miembro del grupo La Loma, Fernando Mercerat, celebró la medida y se entusiasmó con replicarla en el resto del territorio bonaerense. “La idea es evitar que una bicicleta robada en La Plata se venda en otra localidad, por eso queremos extender esto a toda la Provincia”, expresó.

Según se desprende del texto aprobado, el Municipio también deberá exigir este registro como requisito a los organizadores de eventos deportivos que incluyan el uso de bicicletas.

