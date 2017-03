Habló el intendente de Olavarría

“La situación se nos fue de las manos, no esperábamos tanta gente”





“El operativo de seguridad estaba preparado para la mitad de la gente que fue. Se desmadró la situación”, dijo el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, en conferencia de prensa. En ese sentido, dijo que “estábamos preparados para 170 mil personas y vino casi más del doble. Las condiciones de seguridad colapsaron”.

El funcionario destacó el trabajo de la municipalidad en la atención sanitaria de los heridos por la avalancha en el recital y acusó a la producción del evento. "Una vez que entraron al predio, la responsabilidad de la gente era de la producción, todavía no nos pudimos comunicar con ellos. La Justicia es la que tiene que determinar cuántas entradas se vendieron y cuánta gente estaba permitida para entrar al lugar. Las dos personas fallecieron dentro del lugar, que no es público sino de un emprendimiento privado que trajo un espectáculo a Olavarria”.

En cuanto a los dos fallecidos, dijo que uno de ellos fue por paro cardiorespiratorio y el otro falleció por la avalancha, y, además, confirmó que actualmente en el nosocomio local hay doce personas internadas, dos en terapia intensiva.

“La responsabilidad nuestra fue controlar la calle, el sistema de salud no colapsó en ningún momento. No se esperaba tanta gente, la verdad”, deslizó. Y, en tal sentido, aclaró que “el municipio no tiene responsabilidades legales, pero personalmente me siento responsable por lo que pasó”.

Ante las preguntas de los periodistas, aclaró que “hace cuatro meses estamos trabajando en la organización del evento, el predio no es estatal, lo administra una empresa privada. La Justicia ya se hizo presente en el lugar, ya tomaron las medidas”.

Y concluyó: “Estuvo el personal de Defensa Civil, pero en la marea de gente pasó desaparcibido. El municipio dio habilitación hasta 200 mil personas, ahí es donde la Justicia debe determinar si la productora vendió más entradas de las que podía”.