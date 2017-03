Las escuelas de la ciudad se poblaron con la vuelta a clases

















La mayoría de los establecimientos permanecieron abiertos pese al paro docente, que tuvo acatamiento dispar. El mismo panorama se repitió en el Conurbano y el interior de la Provincia de Buenos Aires

Pese al paro nacional docente, al que adhirieron algunos gremios de la Provincia de Buenos Aires que rechazaron la conciliación obligatoria dictada por el gobierno de María Eugenia Vidal, ayer la región retomó parte de su ritmo habitual con el inicio del ciclo lectivo. Así, desde la mañana y durante la tarde fue posible ver niños y jóvenes con mochilas, guardapolvos o uniformes.

El acatamiento a la medida de fuerza fue dispar, generó divisiones entre los maestros y la mayoría de las escuelas permanecieron abiertas. Pero fue en los establecimientos privados donde la adhesión fue nula.

Según el relevamiento realizado por el diario Hoy, en la EGB Nº 1 de calle 58 casi 8, más de la mitad de los cursos tuvieron clases. Mismo panorama se dio en la Escuela 10 de diagonal 73 y 48, mientras que en la Primaria 102, de 7 y 32, también se dictaron clases.

En tanto, en la Escuela Primaria Nº 78, ubicada en 42, entre 12 y 13, la ausencia de padres y alumnos fue total, pese a que el paro estuvo dividido entre los maestros de grado.

En la Escuela Primaria Nº 10, ubicada en 16 y 48, la mayoría de los docentes no adhirió al paro, pero durante el discurso inaugural de los directores, algunos padres protestaron con pancartas en apoyo a la lucha docente.

En los casos de la Escuela Primaria Nº 11, en calle 12 entre 68 y 69, y en la Escuela Nº 16, en 28 entre 16 y 17, directamente se anunció que no iban a comenzar las clases. Por su parte, en la Escuela Nº 8, radicada en diagonal 74 y 16, solo empezó cuarto grado de la primaria, mientras que en la Escuela Nº 45, en 118 y 66, hubo clases, ya que gran parte del cuerpo docente no adhirió a la medida.

En cuanto a la región, en Berisso los docentes de los primeros grados de la Escuela Primaria Nº 8, en calle 125 y 63 de barrio Villa Argüello, se sumaron a la huelga, pero no así los maestros de los grados superiores.

La medida de fuerza, en tanto, casi no afectó a los establecimientos privados. Por ejemplo, según pudo comprobar nuestro medio, el Colegio San Benjamín, de 57 y 140 (Los Hornos), el San Miguel de Garicoits, el Sagrada Familia, de 51 y 53, el Jardín Centenario, de 3, entre 51 y 53, y el Instituto Madre de la Divina Gracia, de 171 y 523 (Melchor Romero), funcionaron sin inconvenientes y la asistencia, según coincidieron padres y maestros, fue “perfecta”.

Cabe destacar que un panorama similar al registrado en La Plata se repitió en las escuelas del Conurbano y del interior bonaerense.

El conflicto con los docentes se agravó el viernes, cuando un grupo de gremios rechazó la propuesta de ajuste salarial ofrecida por la Provincia, que consistía en una suma de entre $800 y $2.000 pesos, según los casos, a cuenta de futuros aumentos, supeditado al inicio del ciclo lectivo. Hoy, esos sindicatos se reunirán para decidir si continúan adelante con las medidas.

Nedela abrió el ciclo lectivo en Berisso

El intendente de Berisso, Jorge Nedela, encabezó ayer el acto central de apertura del ciclo lectivo 2017 en una ceremonia realizada en la Escuela Primaria Nº 1 “Mariano Moreno”, de Avenida Montevideo, entre 5 y 6.

En ese marco, Nedela apostó “a la educación, pensando que los protagonistas de todo lo que estamos haciendo son los chicos”, a la vez que subrayó “el esfuerzo conjunto para que podamos entre todos fortalecer la educación que es la única herramienta que nos salvará como sociedad. Es cierto que el pilar fundamental es la escuela, pero también lo es la familia, ahí radica el semillero de los valores que le debemos transmitir a nuestros hijos”.

Inauguraron jardín maternal en City Bell

La Municipalidad de La Plata inauguró ayer el nuevo jardín Luis Tomasello, ubicado en 462, entre 19 y 19 bis (City Bell), donde se dio inicio al ciclo lectivo para 60 niños menores de 3 años. “Afrontamos el desafío de darles a los chicos las herramientas para desarrollarse, llevándole tranquilidad a los papás”, expresó al respecto el intendente Julio Garro.

La ansiedad de niños y adultos, en primera persona

Yamila González

Mamá de Zoe (10 años)

Colegio San Benjamín

“Ella estuvo muy contenta por empezar, se levantó temprano, puso su alarma y antes de las 8 ya estaba arriba. Por suerte, no tuvo problemas, porque el paro muchas veces suele complicarnos la vida a los papás que trabajamos por la mañana, porque no sabemos con quién dejar a los nenes ya que al trabajo no se puede faltar.

Afortunadamente, puedo contar con el colegio al que va ella y puedo trabajar tranquila las cuatro horas a la mañana porque sé que ella está en clases”.

Débora Jinés

Abuela de Jonathan (7) y Benjamín (4)

EGB Nº 33 Juan Manuel de Rosas

“Lamentablemente, no tuvieron clases y es una tremenda pena porque los nenes no tienen la culpa de nada. Ellos esperan ansiosos poder entrar a la escuela, se preparan durante las vacaciones para esto… Yo estoy a favor del reclamo de los maestros, pero no a favor de que los chicos padezcan las consecuencias de lo que no puede arreglar el Estado con ellos. Es decir, no estoy ni con uno ni con otros, pero sí estoy con los alumnos, que no se merecen esto. Si así empezamos, ¿qué nos queda para el resto del año?”.

Ramona Fernández

Tía de Candela (11)

Instituto Madre de la Divina Gracia

“Por suerte, ella tuvo clase normal y, según me contó, la mayoría de los cursos tuvieron. Menos mal, porque 48 horas de paro es mucho. Además, ellos están ilusionados con que van a empezar y de repente, de un día para otro, les dicen que no. Por supuesto que medidas como estas los perjudican a ellos, por más que no digan nada. Sobre todo a los más chicos, que son los que más quieren empezar, ya sea por reencontrarse con sus amigos, conocer a otros, estrenar los útiles, lo que todo niño quiere”.