Las vacaciones de invierno comenzaron con una batería de actividades



























Ni siquiera el frío polar pudo detener la energía de los más chicos, que aprovecharon la gran cantidad de espectáculos, muestras y ferias que ofrece la ciudad

En una jornada soleada pero muy fresca, ayer quedaron oficialmente inauguradas las vacaciones de invierno. Así, cientos de platenses y también visitantes de otras ciudades pudieron disfrutar de la variada oferta cultural y de entretenimientos que propone la ciudad para las próximas dos semanas. Los lugares elegidos por la mayoría de las familias fueron la República de los Niños, el Museo de Ciencias Naturales, la Feria del Libro Infantil y los inflables en Plaza Moreno.

Ya desde las primeras horas de la mañana, la “Repu” empezó a albergar a los primeros visitantes que se acercaron a conocer las reformas y novedades que se inauguraron en el predio. De esta manera, los asistentes pudieron disfrutar de los nuevos juegos mecánicos y de un simulador 9D de realidad virtual, que genera la sensación de estar en una montaña rusa o en un tren.

En relación con este primer día de vacaciones, el secretario de Cultura de la Comuna, Gustavo Silva, expresó: “Estamos muy contentos con este comienzo. Ahora planificando el 20 de julio, día en que vamos a poner en funcionamiento el tren y el avión. Estamos a dos semanas de traer el barco. Con muchísima programación y oferta gastronómica, la República está volviendo a ser lo que era”.

A raíz de las bajas temperaturas, los lugares cerrados fueron los más elegidos. De hecho, el Museo de Ciencias Naturales representó una visita obligada para cientos de niños. Al respecto, Leandro Ginello, del área de Comunicación del Museo, dijo: “Este fin de semana tuvimos alrededor de tres mil visitantes. A pesar del frío muchas familias vinieron a disfrutar de toda la oferta que tenemos”.

Otro de los principales atractivos resultó ser la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que en su primera edición en la ciudad ofrece cientos de actividades artísticas y de contacto con la Literatura. Sorprendida con la propuesta, Priscila Mansilla, quien cursa 5º grado, dijo: “Recorrí varios puestos y estuve charlando con libreros. Me invitó mi tía y me pareció un buen plan. Me encanta leer por la tarde, más ahora que estoy de vacaciones”.