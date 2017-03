Línea Este: sigue el paro que afecta a miles de pasajeros









En la segunda jornada consecutiva de huelga, el servicio volvió a verse interrumpido y complicó principalmente a los usuarios que se trasladan desde Villa Elvira al centro de la ciudad

Por segunda jornada consecutiva, ayer un grupo de choferes de la línea Este continuaba con la toma de la terminal que la empresa tiene en Ruta 11 y 610, impidiendo la entrada y salida de los colectivos.

“Seguimos con la retención de tareas hasta mañana (por hoy), pasado mañana (por el jueves) o los días que tenga que durar, pero queremos que se solucione lo antes posible”, aseguró a diario Hoy uno de los trabajadores que reclaman por mejoras laborales y la reincorporación de los empleados que, según aseveraron, despidió la empresa Expreso La Plata.

El paro, que se inició de forma sorpresiva en la madrugada del lunes, paralizó la circulación de “todos los ramales de la línea Este y la 520”, según confirmaron voceros de la firma, quienes descartaron que, como se barajó en un momento, los ramales 12 y 13 continúen con sus recorridos.

“Ahora se viene peor que la vez anterior”, amenazó ayer otro de los choferes, en referencia a la medida de fuerza que entre octubre y noviembre del año pasado dejó a pie a los 70.000 vecinos que, según precisaron desde la empresa, se movilizan a diario.

Como aquella vez, la nueva manifestación no cuenta con el aval de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de La Plata. “Esto no se trata de un paro. Hay 20 choferes, de un total de 240 que tiene la empresa, que realizaron una toma del predio y secuestraron las unidades. Ante esta situación, tuvimos una asamblea en el gremio, en la que con los compañeros decidimos no apoyar la acción”, había asegurado a este medio el titular del gremio, Oscar Pedraza.

Ayer, el número de manifestantes “se redujo a ocho”, según describieron voceros de la compañía, quienes esperan “una respuesta judicial que permita el acceso al predio”.

Cabe destacar que el año pasado, cuando el conflicto ya no daba para más y explotó con hechos de violencia en pleno centro platense, fueron los tribunales los que devolvieron a la calle a los micros que unen Villa Elvira con el Casco Urbano.

“Otra vez los usuarios somos rehenes”, describió Griselda Cáseres Núñez, una usuaria habitual del servicio que todavía retiene en su memoria el recuerdo de aquellas jornadas enrarecidas en las que el Este desapareció por casi un mes y, cuando volvió a andar, sus choferes debieron hacerlo con custodia policial.

“Solo complican a la gente que trabaja”, se indignó, por su parte, el vecino Sergio Daniel Sandi, quien como tantos otros debió optar por una vía alternativa para llegar a su lugar de empleo.

Esto hizo que muchos de los usuarios eligieran subirse al Tren Universitario, cuyo recorrido coincide con algunos ramales del Este. Todo, mientras ruegan que los días de protesta no se vuelvan a transformar en semanas.