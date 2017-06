Logran predecir la metástasis de un tipo de cáncer de piel

Científicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de España (CNIO) lograron predecir la metástasis de un tipo de cáncer de piel. El avance permitirá prevenir las recaídas y, principalmente, desarrollar fármacos contra esa clase de tumor, denominado melanoma.

“Es la primera vez que se puede ver el tumor en acción y determinar su agresividad”, explicó Marisol Soengas, jefa de la investigación. El melanoma cutáneo es un cáncer de piel agresivo cuyo pronóstico se determina según su grosor. “Si no se elimina a tiempo, a partir del milímetro, el tumor puede diseminarse hacia todo el organismo”, detalló la experta. A pesar de las numerosas investigaciones sobre cómo se produce la metástasis, “hasta ahora no se había encontrado ningún marcador molecular que permitiera predecir si un tumor podría desarrollar metástasis o no”, apuntó la científica.

“Los tumores pueden visualizarse in vivo con sondas que se inyectan en el tumor, aunque su difusión es muy limitada y no permite estudios a nivel de todo el organismo”, explicó Soengas. Por eso, “lo ideal era encontrar un sistema que permitiera estudiar el desarrollo del tumor sin intervenciones ni cirugía y desde la fase primera del melanoma”, comentó.

“Identificamos distintas rutas de diseminación del tumor y fuimos capaces de monitorizar cómo actúa: de forma sistémica generalizada por todo el organismo, y desde fases muy tempranas de la enfermedad. Antes de que el tumor genere la metástasis, ya está preparando el terreno”, concluyó.