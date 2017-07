Lomas de Zamora: Buscan a una joven de 16 años que desapareció el sábado

Anahí Benítez se encuentra desaparecida desde el sábado pasado a las 17.30 cuando salió de su casa hacia el Parque municipal de deportes Eva Perón ubicado en Parque Barón, en Lomas de Zamora.

"No se sabe absolutamente nada. La última vez que la vi fue el sábado cuando me dijo que iba a caminar un rato por barrio, y después no supe nunca más nada porque no se volvió a comunicar", señaló Silvia Pérez, madre de la joven que tiene 16 años en declaraciones a los medios.

Pérez manifestó que desde el círculo íntimo pudieron entrar a la cuenta de Facebook de Anahí, revisaron el celular y entre las conversaciones de WhatsApp no encontraron ningún indicio de que se iba a encontrar con alguna persona.

Cuando salió de su casa la joven vestía zapatillas y campera marrón y un jean azul.

Este lunes familiares y amigos marchan realizan una marcha para pedir que aparezca pronto. La manifestación comenzó desde el colegio Ensam de Banfield, institución a la que asiste la joven y recorrió las calles principales del municipio.