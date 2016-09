Los empleados de comercio tienen su festejo







Con motivo del Día del Empleado de Comercio, empresarios y autoridades gremiales arribaron a un acuerdo por el que se reconoce al 26 de septiembre como feriado nacional para los trabajadores del sector.

En una reunión realizada ayer en la sede del sindicato, ubicada en calle 6 Nº 682, cámaras empresariales y las principales firmas de supermercados y electrodomésticos de la región firmaron un acuerdo que acata lo establecido por la Ley 26.541. En la misma se reconoce que “los trabajadores no prestarán labores (en ese día), asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales, para que puedan celebrar y cumplir así la normativa legal”. Se agrega que “ese día no se podrá otorgar como franco compensatorio del descanso semanal”.

El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio filial La Plata, Carlos Restivo, agradeció a los empresarios la buena predisposición y en diálogo con diario Hoy expresó: “No decimos que no se pueden abrir los comercios, simplemente que el empleado ese día no va a ir a trabajar. Cuando la fecha caiga viernes o sábado, lo pasaremos para el lunes para no perjudicar al empresariado”.