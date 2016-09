Los médicos platenses eligen autoridades de la caja previsional











Más de 7.000 profesionales de la Salud de toda la Provincia comenzaron ayer la votación para definir el nuevo director del distrito. Expectativas por las tres listas en competencia

La Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires fue creada en el año 1962 y se ocupa desde entonces de la cobertura previsional de los médicos de todo el territorio bonaerense. Además de la jubilación, ofrece asistencia integral para el profesional y su núcleo familiar, con fondos que se estiman en los 800 millones de pesos.

La Ley 12.207, promulgada en diciembre de 1998 y modificada por la Ley 12.696 de junio de 2001, fija el marco legal que rige su funcionamiento, con un sistema democrático y abierto que lleva adelante elecciones cada 4 años renovando director titular, suplente y asambleístas.

Ayer desde las 8 hasta las 18, en la delegación de La Plata, ubicada en avenida 53 n° 439, comenzó el proceso eleccionario que, el próximo martes, definirá las nuevas autoridades y reem­plazará a Héctor Oscar Vidal en el cargo de director y a Salvador Luján Misuraca en el puesto de director suplente. Los votos por correspondencia se esperan hasta el lunes 19 a las 14 y el martes, a partir de las 8.30, se llevará a cabo el escrutinio.

En diálogo con diario Hoy, el doctor Ricardo Marchetti, de la junta electoral, expresó: “Las elecciones se desa­rrollaron con total naturalidad, tenemos 7500 profesionales habilitados para votar. Hay que tener en cuenta que, a una distancia mayor a los 30 kilómetros de nuestra ciudad, el sufragio puede hacerse por correspondencia”.

El conflicto que en estos momentos tiene la empresa postal OCA con sus trabajadores ha dificultado el proceso. Marchetti explicó: “Es por esta razón que todas las listas acordaron esperar hasta el lunes los votos por correo, queremos que esta sea una participación total de los profesionales”.

Los postulados

Hay tres listas en pugna. El oficialismo está representado por el Frente Regional Médico y lleva como candidatos a Jorge Salvi y Roberto Jorge Ramírez.

La oposición presenta dos alternativas: la Unidad Previsional, por su parte, propone a la dupla Rodolfo Rojas -Patricio Fay, y la lista Solidaridad presenta como candidatos a Eduardo Pucci y Guillermo Danovara.

El foco de la elección está puesto en el monto del haber jubilatorio, que ronda los 13.000 pesos mensuales y que resulta insuficiente para muchos profesionales.

La voz de los candidatos

Jorge Horacio Salvi. Aspirante a director por el Frente Regional Médico (oficialismo)

“Esperamos ganar. La idea es seguir trabajando en la misma línea que venimos llevando adelante: favorecer al jubilado, sin tocar los aportes del médico activo. Es lo que dicen todos, pero nosotros, hasta ahora, lo hemos hecho. Queremos continuar así. La gente que está en las otras listas también es muy valedera. Con algunos inclusive hemos compartido asamblea y lugares de trabajo”

Patricio Fay. Aspirante a director suplente por Unidad Previsional (oposición)

“Nosotros pensamos que no existe el déficit operativo que año tras año aparece en los balances. El que no tiene una jubilación estatal no puede vivir con 13.000 pesos por mes. La definición económica de la caja no tiene que estar en manos de economistas. Hay que darle un tinte político a la institución, el médico lo necesita. Queremos llevar el sueldo arriba de la línea de pobreza, aspirar a los 18.000 o 20.000 pesos mensuales”.

Eduardo Pucci. Aspirante a director por Solidaridad (oposición)

“Hay una participación generalizada e importante de gente de todas las edades. Los profesionales están buscando un cambio. En una primera instancia queremos aumentar el haber jubilatorio, disminuir el aporte de los médicos activos y hacer un presupuesto participativo. Para eso pensamos realizar una reunión mensual, abierta a todos los asociados, tratando de mejorar los aportes y préstamos que hace la caja”.