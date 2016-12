Los platenses esperan la llegada de la Navidad

























Los platenses se preparan para celebrar junto con sus afectos. La cena, el brindis, el atuendo y los detalles del festejo son temas candentes por estas horas. Los detalles de la celebración, en primera persona

En la denominada Noche Buena, los cristianos festejan la vigilia de Navidad, es decir, la espera del nacimiento del Niño Jesús. Pero esta fiesta suele representar algo más que una celebración religiosa: es el encuentro familiar, el recuerdo de los que se fueron y la bienvenida para los que llegaron.

En esta fecha, en cada hogar de la ciudad se repiten las postales y los personajes que hacen única a esta celebración: las madres que cocinan sus especialidades, la abuela que a las doce se larga a llorar, el que cuenta historias y chistes, el adolescente que se quiere ir al boliche apenas pasadas las doce, el encargado de tirar los fuegos artificiales y el familiar que viaja desde lejos para hacerse presente.

Dependiendo de las instalaciones del anfitrión, habrá una mesa larga con mantel blanco o un gran caballete capaz de albergar a toda la parentela. El menú también se repetirá en varios hogares: si no hay pollo arrollado, vitel toné, ensalada rusa, lechón frío, asado o un platito con turrones, entonces no se estará festejando la Navidad.

Algo similar pasa con lo que se elige para brindar. Es menester que haya una suficiente cantidad de bebidas espirituosas.

La mayoría ya compró lo necesario y tiene definido su atuendo. Aunque se lo pase con los más cercanos y queridos, es un clásico que la gente elija vestirse de gala. Por eso, muchos salieron al centro en busca de una camisa, vestido o zapatos nuevos.

Un último relevo retrata las intenciones de los platenses. Aquí, los testimonios...

La voz de los vecinos

Francisco Gómez

El menú todavía no lo conozco, pero se va a tomar bastante champaña y mucha sidra. Me voy a poner una camisita blanca con un jean y unos zapatos de vestir. Seguramente después salga a bailar. En Suipacha, mi pueblo, se arma una gran fiesta en un club, donde todos se acercan a festejar.

Manuela Beatriz

Nos vamos a Capital a festejar con unos parientes y allí nos espera un menú frío. Probablemente después de las doce salgamos al boliche con mis primos, que tienen la misma edad que yo. Brindaremos con sidra y champaña.

Sofía Wiener

Soy de Neuquén y es la primera vez que me toca pasar las fiestas en La Plata. Vamos a ir a lo de un amigo. Preparé una torre de panqueques, unas ensaladas y una tarta de coco. Intuyo que llevaré puesto un vestido fresco. No me enrosco mucho con la ropa, pero trataré de ir vestida con algo más lindo que lo que uso habitualmente.

Melina Romano

Me voy a pasarlo con la familia de mi novio. Creo que vamos a comer un buen lechón. Va a haber mucho fernet, sidra, champaña, y que se pudra todo. Igual no hay que perder la cabeza y festejar con tranquilidad. Voy a ir vestida toda de blanco. Ahora estoy desesperada en la búsqueda de los zapatos.

Lucas Lencina

Me toca cumplir años el 25 de diciembre, así que será un doble festejo. Soy de los pocos que reciben regalos por partida doble. Comeremos lechón y me tocará brindar con gaseosa. Estudio Educación Física, me gusta el deporte, así que no suelo beber alcohol. Me voy a poner una camisa azul, un jean y unas botitas negras.

Federico Milone

Vamos a cocinar un chancho a la parrilla. Algo muy relajado, comemos afuera, hay pileta y evitamos el calor. Se tomará cerveza, vino y después de las doce, champaña y sidra. Para mí, más allá de la cuestión comercial, la Navidad es un gran encuentro familiar.