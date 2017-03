Mañana habrá trenes: los señaleros levantaron el paro

Los señaleros iban a realizar la protesta por la falta de pago de diferencias salariales.

"Vamos al paro porque no tenemos respuesta de la empresa", explicó en su momento el secretario de prensa de la Asociación de Señaleros Ferroviarios Argentinos (Asfa), Raúl Epelbaum.

En este sentido, el dirigente sindical fundamentó la medida de fuerza en que las autoridades de la empresa estatal Sofse no se presentaron a la última reunión de conciliación convocada por el Ministerio de Trabajo.



"Tuvimos varios encuentros con la empresa pero no pasó nada y para colmo en la última reunión que tuvimos en el ministerio (de Trabajo) no se presentó nadie y por eso largamos la medida, no nos quedó otra", se justificó.

