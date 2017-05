Mar del Plata: encontró plata, la devolvió y le salvó la vida a una nena con leucemia

Una mujer encontró 20 mil pesos y 4 mil dólares que iban a ser destinados para la intervención de una chica de 10 años con leucemia. Pudo dar con la madre por Facebook.

Catalina vive en Sierra de los Padres, encontró en la calle 20 mil pesos y 4 mil dólares en una bolsa y publicó el hallazgo en su cuenta de Facebook para dar con la dueña del dinero, así salvó una vida. Resultó que la mujer necesitaba desesperadamente el dinero extraviado para la operación de su hija, enferma de leucemia y había iniciado su propia búsqueda en las redes.

"Acabo de encontrar bolsa grande con $20.000 y algo más. Por favor si alguien les comenta que perdió esa suma y puede acreditar que es suya, detallando color y ese algo más que contiene dentro, comuníquense conmigo", había posteado la vecina que vive a 15 kilómetros de Mar del Plata."

Cuando me acerqué a uno de los perros, que tiene una pata lastimada, vi tirada a un costado una bolsa roja como las que se usan para residuos en los hospitales", relató. "Nunca toco basura, pero agarré la bolsa para tirarla en otro lugar, y la abrí sin saber qué iba a encontrar. Vi toda esa plata y unos papeles todos borroneados, como mojados, imposibles de leer. Eran de una historia clínica. Y había una foto de una nena", agregó.

"Si no hay ninguna documentación, la plata es tuya", fue lo que le dijo una amiga, pero va ella no la convenció y emprendió la campaña para hallar a quien hubiera extraviado el dinero. "Si no aparecía el dueño en una semana, la iba a donar a un comedor o a un refugio para perros", confesó.