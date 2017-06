Maradona vs Villafañe: la disputa continúa

Se difundió un nuevo audio de Diego Maradona, en esta ocasión, reclamándole con cierta ironía a Claudia Villafañe por la causa sobre la compra de departamentos en Miami en la que finalmente fue sobreseída.

El material fue difundido en el programa Pamela a la tarde y en él se escucha a Diego con un tono confuso y haciendo referencia a Jorge Taiana, pareja de Claudia.

"Hola Claudia, gracias por llamarme", comienza diciendo el exjugador. Luego arremete: "Me pregunté siempre y hablé con Morla y con todos. ¿Cómo hiciste para comprar seis departamentos en Miami cuando por ahí yo pensaba que teníamos uno porque el que teníamos chiquito después lo cambiamos por uno más grande para las nenas? Pero seis... La verdad, sos una genia en matemática o no creo que el que esté al lado tuyo te haya podido dar la plata para pagar los departamento porque no tiene un recibo de trabajo".

Luego se arrepiente de mencionar a Taiana. "Pero esto ya es cosa mía y me estoy metiendo en cosas tuyas que a mí hoy ya no me importa... y que seas feliz", comentó.

"Si me querés contestar contéstame y si no, está todo bien. Seguí disfrutando de videos de nuestro nieto que es lo más grande que tenemos", concluye.