Capital Federal

Marcha Federal universitaria: una multitud se movilizó por la educación pública







La manifestación fue convocada por los gremios docentes en reclamo de un incremento salarial del 35%. Según aseguraron, asistieron más de 30.000 personas

Docentes y estudiantes se movilizaron ayer hasta el Ministerio de Educación en el marco de la Marcha Federal universitaria convocada por la Federación de Docentes Universitarios (Conadu) junto con otros gremios. Entre los principales reclamos, pidieron un incremento salarial del 35%, mayor presupuesto para el sector y la defensa de la educación pública. Según Federico Montero, secretario de organización de Conadu, participaron 30.000 personas.

La movilización partió desde el Congreso, por avenida Callao, hasta el Palacio Sarmiento, donde se encuentra la sede de la cartera educativa. Allí se realizó el acto en el que hablaron los referentes de las federaciones de profesores universitarios y se leyó un documento consensuado por el movimiento estudiantil. Varias agrupaciones continuaron luego hasta Plaza de Mayo.

El secretario general de Conadu, Carlos De Feo, aseguró que “hay en el Gobierno un desprecio por la situación del trabajador docente universitario”. Además agregó que existe “un objetivo disciplinador en este accionar. Tienen la intención de entregar los estudios universitarios a la actividad privada e introducir, en lo que quede de la universidad pública, las lógicas de mercado”, enfatizó.

En declaraciones a la prensa, la secretaria gremial de Conadu, Verónica Bethencourt, aseguró que desde el Ejecutivo no hubo ninguna comunicación con los gremios y que, en caso de no obtener respuestas, continuarán con el plan de lucha.

Los docentes universitarios tuvieron al menos seis reuniones paritarias en las que la propuesta salarial del Ejecutivo no superó el 20%. Entre las distintas medidas de fuerza que llevaron adelante, la semana pasada realizaron un paro de siete días que tuvo un amplio acatamiento.

Importante adhesión en la UNLP

Ayer se vivió una jornada atípica en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Durante el turno tarde, los colegios de la universidad no tuvieron clases y en las facultades también se sintió el cese de actividades.

Como la marcha coincidió con mesa de exámenes, en Psicología la jornada sucedió con cierta normalidad: “Es un asunto gremial, no institucional. Esto no significa que no consideremos justo el reclamo salarial”, explicó la decana Edith Pérez ante este medio.

En Informática, en tanto, el decano Armando de Giusti apuntó que “durante la mañana la mayoría de las cátedras funcionaron”, mientras que por la tarde “quedó a criterio de los docentes”. “El 100% del ámbito universitario está de acuerdo con esta lucha”, agregó.

Respecto del rol de los alumnos en el conflicto, el presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería, Daniel Gómez, aseguró: “Nosotros también venimos con un montón de problemas, como la falta de docentes, bandas horarias, becas que se recortaron en un 37%”.

Cabe recordar que desde el Rectorado se sugirió a los decanatos otorgar facilidades académicas para que tanto docentes como estudiantes pudieran asistir a la marcha. En este punto, las autoridades consideraron como “justo” el reclamo, aunque abogaron porque se resuelva “lo más pronto posible”.

La Ucalp denunció falsificación de títulos

Según se informó, al menos 40 personas habrían sido estafadas por dos individuos que brindaban cursos con certificaciones apócrifas de la Universidad Católica de La Plata (Ucalp).

Las víctimas son policías, gendarmes y profesionales de la provincia de San Juan que durante 2015 y 2016 llegaron a abonar hasta 20.000 pesos por capacitaciones vinculadas a las fuerzas de seguridad. A su vez, se sospecha que hay más personas perjudicadas en las provincias de Córdoba y Tucumán.

Los dos presuntos impulsores de la estafa tienen pedido de captura y hasta el cierre de esta edición no habían sido detenidos. Se trata de Darío Murúa Torres, quien se presentaba como titular de la Fundación Argentina de Ciencias Forenses y Criminalística con sede en Córdoba, y de Héctor Daniel Fernández, director de la carrera de Licenciatura en Criminalística de la Ucalp.

Según informaron desde la institución, se supo de la maniobra hace un mes, cuando una de las damnificadas quiso constatar la veracidad de su título. Desde la universidad privada local denunciaron la falsificación de la firma, el sello y el logo de la institución y por otro lado, la presunta estafa. Hasta el momento se supo que el monto del fraude asciende a 500.000 pesos.

