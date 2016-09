El temporal en la región

Más apagones sin respuesta de Edelap



















El temporal dejó al desnudo el abandono de la empresa de energía eléctrica. Cortes prolongados en varios puntos de la ciudad, cajas subterráneas colapsadas y una hilera de postes derrumbados

La lluvia no se detiene y el descontento por la falta de infraestructura comunal para controlarla crece como los problemas en los barrios de la ciudad. Al panorama del lunes, con calles desbordadas, basura a la deriva y bocacalles tapadas, se sumó ayer un apagón importante en distintos puntos de la región.

Vecinos se contactaron con la redacción de Hoy y denunciaron el abandono municipal y la pasividad de la empresa distribuidora de energía, Edelap.

Al norte

“Desde muy temprano no tengo luz. Me encargué de llamar a la compañía pero, como de costumbre, me atiende el contestador”, dijo Noemí Rey, que vive en 508 entre 8 y 9, de Gonnet.

Aunque el corte fue esta mañana, la vecina recalcó que las intermitencias en la provisión de luz son habituales. “Hace 20 días tuvimos baja tensión, y la semana pasada estuve siete horas sin servicio. Ya no sé qué hacer con la comida, muevo las cosas del freezer para que no se echen a perder”, agregó sin ocultar su enojo.

En el barrio de las Torres, en Villa Elisa, al pie de la subida a la Autopista La Plata-Buenos Aires, la luz se cortó a las once de la mañana y no volvió hasta muy tarde. Las torres son monoblocks de más de diez pisos con varios departamentos en cada uno. La falta de luz deja prácticamente aislados a los habitantes de los niveles más altos, sin contar la necesidad de energía eléctrica de algunos aparatos sanitarios.

Al sur

En Villa Elvira, en calle 3, desde 97 hasta 99, se derrumbó una columna de alumbrado público que dejó esas manzanas sin electricidad y pudo haber provocado un desastre.

Otros dos postes están en riesgo de derrumbe: “Vino la Policía y los Bomberos, cortaron la calle y se fueron. Esta mañana (por ayer) vino Edelap y se volvió a ir”, expresó a este diario una comerciante de la cuadra.

Casco urbano

El casco urbano tampoco zafó: en la zona de Plaza Matheu (1 y 66) la luz se fue el domingo al atardecer y volvió el lunes a las dos y media de la tarde. “En la empresa primero me dijeron que era un cable, y al día siguiente que había explotado una caja subterránea”, dijo María Ida Insúa, vecina de 64 entre 1 y 2.

Resignación en Seguí

Arturo Seguí es un barrio alejado del Palacio Municipal. Allí, los usuarios están resignados: el servicio es malo y está sobrefacturado.

“Edelap nos falta el respeto. Cada vez que hay tormenta y viento, se corta la luz, en promedio, 24 horas. Este año llevo 20 reclamos por falta de luz o por oscilaciones en el servicio. Ya se me quemó el aire acondicionado y tuve que comprarme un grupo electrógeno”, dijo a este diario Pedro Artino, vecino de la calle 149 entre 414 bis y 415. “En la boleta que pago, me cobran por 220 volteos pero tengo 160”, agregó.

Juan Defendente (Centro)

“Las calles de la ciudad son un desastre, está muy bravo. Caminar por la vereda es una prueba de destreza, porque las baldosas están flojas y es un problema llegar así a los lugares a los que uno tiene que asistir bien vestido. Es siempre lo mis­mo: llueve, los baches se llenan de agua, y las bocas de tormenta se llenan de basura que nadie junta”.

Lucía Sosa (Los Hornos)

“Mi barrio está muy inundado y es un problema para todos los vecinos. Incomoda mucho el tema de las calles y los baches. Se hacen muchos charcos que impiden la circulación. A veces, son tan grandes que tengo que hacer cuadras de más para poder cruzar”.

Rodrigo Martínez (Villa Castells)

“En mi barrio sufrimos la inundación de 2013. Ahí cerca tenemos un arroyo que nunca fue limpiado, siempre le pedimos al Municipio que se encargue y nunca obtuvimos respuestas. Tampoco se han encargado del tema de las zanjas y todo se rebalsa. Obviamente las lluvias empeoran todo: pero esto está mal de base”.

La falta de inversión municipal, al descubierto

La persistencia de la lluvia visibilizó un problema estructural de la ciudad de La Plata que el diario Hoy viene denunciando: la falta de mantenimiento y obras de infraestructura municipales.

En Gonnet, en el cruce de las calles 28 y Lacroze, hace tan solo una semana arreglaron un trecho de 15 metros, y hoy ya es un desastre nuevamente. “No hay control de los trabajos, no puede ser que hagan tan mal las cosas, parece un chiste”, aseguró Jorge, vecino de 487 y 28.

Los vecinos le explicaron a Hoy las molestias que generan los pozos llenos de agua. “Al haber poca vereda tenemos que caminar por la calle, lo que complica aún más la movilidad, porque los autos te mojan con el agua acumulada”, dijo Edgar Alan Abott, vecino de Los Hornos, a este diario.

Leandro Rezzonico, del barrio La Loma, agregó que “la gente que más lo padece es de los barrios aledaños de la ciudad, donde el temporal afectó fuerte, es algo que se puede solucionar con poco y la situación es muy delicada”.