Mensaje de Francisco a nuevos sacerdotes: “Hablen al corazón”

El Papa aconsejó a diez pastores recién ordenados simplificar el mensaje eclesial hacia los fieles. “Prediquen de modo simple”, reclamó

Hablen al corazón”, le dijo a una decena de jóvenes sacerdotes el Papa Francisco, sin preámbulos y mirándolos a los ojos. La escena ocurrió el último sábado en la Basílica de San Pedro, durante la ceremonia de ordenación de los nuevos pastores. “Fueron elegidos por el Señor no para hacer carrera, sino para desarrollar el servicio”, conminó el Sumo Pontífice. Y subrayó: “Hablen simple” durante las homilías.

El discurso del argentino, durante el sacramento de los nuevos clérigos, buscaba desintelectualizar los sermones y hacerlos comprensibles para la feligresía. “Prediquen de modo simple. No hagan homilías intelectuales o elaboradas. Hablen claro, hablen al corazón”, les pidió Jorge Bergoglio, en un pasaje de improvisación en el rito de la ordenación.

“La doble vida es una fea enfermedad en la Iglesia. El presbítero que ha estudiado mucho y tiene uno, dos o tres diplomas, pero no ha aprendido a llevar la cruz de Cristo, no sirve. Será un buen académico, un buen profesor, pero no un buen sacerdote”, agregó.

Por otro lado, Francisco les recomendó dejar los cómodos aposentos clericales y embarrarse los pies. “Sean alegres y no sean señores, cleros de estado, sino pastores del pueblo de Dios”, concluyó, antes de pedir un rezo “por la paz” en la Plaza San Pedro.

La ciudad celebra a la Virgen de Luján

El 8 de mayo de 1887, con la asistencia de altos dignatarios de la Iglesia Romana, el Papa León XIII coronó a Nuestra Señora de Luján y se transformó de esa forma en una Patrona muy querida para la feligresía argentina. Cada año, en esa fecha, miles de fieles se reúnen en la Basílica de Luján en su honor. Allí se encuentra la pequeña imagen de 38 centímetros modelada en Brasil, en terracota.

En nuestra ciudad, también habrá celebraciones por la fiesta patronal. Desde la Iglesia Nuestra Señora de Luján local, ubicada en la avenida 60 entre 27 y 28, se convocó a la comunidad parroquial a asistir a varias actividades para el lunes. Habrá misas a las 9 y 11 de la mañana. Mientras que a las 15, será la procesión que avanzará por las calles del barrio para concluir con la Santa Misa.

Se inauguraron dos capillas en la arquidiócesis platense

Desde ayer, la arquidiócesis de La Plata cuenta con dos nuevas capillas de Adoración Eucarística Perpetua: Jesús, Buen Pastor, en la parroquia San Juan de la Cruz de Los Hornos, y otra en la parroquia San Miguel Arcángel, de Berisso.

Ambos templos fueron bendecidos ayer, en la jornada llamada domingo del Buen Pastor, por los obispos auxiliares de La Plata, monseñor Nicolás Baisi y monseñor Alberto Bochatey. A propósito, el sacerdote vocacionista Emiliano Pirán expresó: “Quisimos inaugurar la Capilla en la Jornada del Buen Pastor, con el marco de este Año Vocacional Arquidiocesano. Queremos que tenga una fuerte impronta vocacional y que, de rodillas ante el Señor, todos los adoradores puedan descubrir y redescubrir el llamado que Cristo hace a cada uno”.