Monseñor Aguer instó a “protestar contra la violencia”

El arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, lanzó un llamado de reflexión a la sociedad argentina instándola a “protestar contra la violencia” diaria que atraviesa a toda la ciudadanía. En cuanto al origen de ese flagelo, el prelado fundamentó que hay que rastrearla en “la problemática social, cultural y de educación que viene gestándose hace mucho tiempo” y que desencadena el “desprecio de la vida humana”.

“Sin duda aquí hay un problema de seguridad que las autoridades tendrán que estudiar cuidadosamente y procurar resolver”, dijo la máxima autoridad católica de la ciudad en su mensaje a la feligresía, pero advirtió que las “medidas de seguridad son insuficientes si no se produce una especie de movilización educativa general en favor del valor de la vida”.

Para Aguer, cuando se habla de las soluciones al problema de la violencia, no hay que dejarse llevar por respuestas efectistas. “La Argentina ha entrado en una crisis profundísima. ¿Y cómo se arregla? ¿Con la policía dando palos? Yo creo que no, que no se arregla así”, indicó el obispo, y sostuvo que respecto a ese problema, “hay algo muy delicado, que nos invita a pensar que la sociedad argentina ha llegado a un límite. ¿Hasta dónde podemos llegar?”