Egresados, docentes e investigadores de la UNLP

Nombran asteroides en honor a tres astrónomos platenses

El organismo internacional responsable de la designación de cuerpos menores del Sistema Solar decidió homenajearlos por los aportes que realizaron en la materia

Cada tres años, el MPC (Minor Planet Center) se reúne, entre otros asuntos, para asignarle nomenclatura a asteroides. Se trata de un organismo internacional subvencionado por la NASA, responsable de la recolección, cálculo, comprobación y difusión de observaciones y órbitas astrométricas para planetas menores y cometas. En la última conferencia, realizada en Montevideo el pasado 14 de abril, el comité denominó a tres de los más de 500.000 cuerpos rocosos que hay en el Sistema Solar con los nombres de Mario Melita, Gonzalo de Elía y Romina di Sisto, investigadores, docentes y egresados de la Facultad de Astronomía de la Universidad Nacional de La Plata.

El reconocimiento, sugerido por Ricardo Gil Hutton, un profesor de la Universidad de San Juan, les llegó por sus incansables aportes a la Astronomía sobre estos cuerpos, que son más pequeños que un planeta y giran alrededor del Sol en una órbita inferior a la de Neptuno.

“El que me asignaron pertenece al cinturón principal de asteroides, que está entre Marte y Júpiter, y tiene un diámetro de entre 3 y 6 kilómetros. Básicamente es lo que me he dedicado a estudiar durante toda mi vida profesional”, explicó De Elía, astrónomo platense que en 2009 realizó su doctorado en Ciencias Planetarias.

Este hombre de 39 años, que además es investigador del Conicet, tiene una relación particular con el asteroide que ahora lleva su nombre. “Fue descubierto en 1977, justo en el año en que yo nací. Hasta esta designación era denominado con un número y ahora se llama De Elía”, explicó con orgullo.

Con relación a cuáles fueron las motivaciones para estudiar estos fragmentos remanentes del proceso de formación de los planetas, De Elía explicó: “El interés por la Astronomía se me despertó porque en el secundario era bueno en Física y Matemática. Es una carrera muy linda y es la ciencia que despierta mayor interés y curiosidad en la gente”.

De la familia de los Hilda

Di Sisto, una de los tres platenses que quedarán inmortalizados en el espacio, para su tesis de doctorado estudió en profundidad los asteroides Hilda, ubicados a una distancia media del Sol, hacia afuera de lo que es el cinturón principal. Por este motivo, en honor a su trabajo, a la hora de pensar una denominación para uno de los cuerpos de este grupo particular, el MPC no dudó en elegir su nombre.

“Fue una sorpresa enorme. Mis hijas y mi esposo, que también es astrónomo, se pusieron muy contentos con el nombramiento”, dijo Romina. Di Sisto, de 47 años, que también es docente de la Facultad de Astronomía de la UNLP, ya conocía su vocación desde chica: “Siempre me gustó mirar al cielo. Luego, durante el secundario (que cursó en el Liceo Mercante), tuve Astronomía y me terminé de decidir”, explicó.

De esta manera, en un contexto de recortes y desfinanciamiento en el sector de ciencia y tecnología, los investigadores locales siguen dando muestras de sus capacidades, esta vez dejando su huella en el espacio exterior.