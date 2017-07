Nueva acción del Batman Solidario por el Hospital de Niños

El enmascarado solidario volvió a hacer de las suyas, esta vez en el Hospital de Niños. “Hace dos semanas me escribió una persona para donarme un generador de electricidad, pregunté a las hermanas del hospital de Niños y me dijeron que no les hacía falta porque tienen uno con el que se abastece a todo el hospital”, contó el enmascarado solidario en su cuenta de Facebook, llamada Bruno Díaz. Previo permiso del donante, Batman trocó el generador por un LCD de 32 pulgadas. Tras entregarlo en la sala de terapia intensiva, será instalado al igual que otros 25 televisores que ya cuelgan en distintas salas del nosocomio.