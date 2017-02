Ola de cortes ante la falta de luz en la región











La región se encuentra en tensión social: una ola de corte de calles ante la falta de luz y agua existe en varios puntos neurálgicos de la región. Tal es el caso de barrio Santa Ana de 159 y 520 y en Ortiz de Rosas y Almafuerte, barrio Campamento de la localidad de Ensenada.

En el puente de ingreso a Ensenada, vecinos de la localidad que pertenecen al barrio Campamento, están bloqueando el tránsito en reclamo a la falta de luz que data de dos días a partir de la fuerte tormenta que ocurrió el domingo por la tarde y afecta a alrededor de 400 familias de la zona.

" Hace dos días que no tenemos servicio, estamos haciendo un reclamo para que nos reestablezcan el servicio lo más rápido que se pueda. Supuestamente la van a reestablecer el sábado y nos parece una situación muy grave porque muchas familias tenemos chicos y ahora con éste calor es muy dificil sostenerse", dice Laura a diariohoy.net, una vecina del barrio Campamento.



"Nos vamos arreglando como podemos: con la ayuda de nuestros familiares, vamos comprando bidones de agua y a la noche cocinando a la luz de las velas", agregó la misma vecina.



"No se puede seguir así. No hemos tenido ninguna respuesta de EDELAP y se nos pudren las cosas en la heladera. Hay criaturas, gente grande con problemas, nosotros vamos a seguir en el corte hasta obtener una respuesta; si eso no ocurre nos quedaremos toda la noche", dijo Sandra, también vecina del Campamento.